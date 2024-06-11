Создание парковок для такси в Самаре сочли нецелесообразным

Департамент транспорта Самары изучил возможность организации парковок для такси. Специалисты ведомства пришли к выводу, что необходимость в этом пока отсутствует. Они объяснили Волга Ньюс причину.
Вопрос об организации парковок для такси в Самаре подняли весной этого года. Мэрия утвердила порядок создания таких стоянок, а дептранс приступил к поиску подходящих площадок на улицах города.
"Так как в Самаре основным спросом пользуются онлайн-заказы, необходимость в обустройстве постоянных парковочных мест для стоянки легковых такси отсутствует. Более того, в местах наибольшего притяжения граждан такие парковочные места уже организованы (железнодорожный вокзал, аэропорт)", — рассказали Волга Ньюс в департаменте транспорта.
И всё же ведомство направило запросы в министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области и наиболее популярные сервисы с просьбой направить предложения по участкам, где было бы целесообразно выделение мест для стоянки легковых такси. Пока ответы от них не поступили.
"Департамент продолжит мониторинг за дорожной ситуацией. По мере поступления предложений будут проведены работы по изучению возможности реализации мероприятий по созданию сети мест стоянок легковых такси", — добавили представители ведомства.
Последние комментарии
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!
Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?
А может имеет смысл за эти деньги обновить весь трамвайный парк Самары? Может имеет смысл закупить трамваи не производства видимо фирмы Porsche, а от каких-то местных производителей, или тех же белоруссов? Ну не может же трамвай стоить как как экспортный вариант Т-72?? (каталожная цена 1.4 млн. $).
11 АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СНЯЛ АРЕСТ С ПОДГОТОВЛЕННЫХ ХАКИМОВОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ "ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ" 10 УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ВОКРУГ АВТОВОКЗАЛА. ЕСЛИ КУПЛЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ, ЭТА СДЕЛКА СТАНЕТ АФЕРОЙ ГОДА, КОГДА УЧАСТКИ ЗЕМЛИ ОСТАВШИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХАКИМОВОЙ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ПО ДОГОВОРУ ПРИЗНАННОМУ СУДОМ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА НИЧТОЖНЫМ, ПЕРЕЙДУТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. НО ЭТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМНЫМ ВОЗВРАТ ЗЕМЛИ ПОД КОНТРОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВМЕСТЕ С ЭТИМ ХОДЯТ СЛУХИ ЧТО ПРОКУРАТУРА УСПЕЛА ЗАЯВИТЬ НОВЫЕ ИСКИ В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН И СНОВА АРЕСТОВАТЬ ЭТИ УЧАСТКИ.