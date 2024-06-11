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Транспорт Транспорт и связь

Создание парковок для такси в Самаре сочли нецелесообразным

САМАРА. 11 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент транспорта Самары изучил возможность организации парковок для такси. Специалисты ведомства пришли к выводу, что необходимость в этом пока отсутствует. Они объяснили Волга Ньюс причину.

Фото: Александра Ламзина

Вопрос об организации парковок для такси в Самаре подняли весной этого года. Мэрия утвердила порядок создания таких стоянок, а дептранс приступил к поиску подходящих площадок на улицах города.

"Так как в Самаре основным спросом пользуются онлайн-заказы, необходимость в обустройстве постоянных парковочных мест для стоянки легковых такси отсутствует. Более того, в местах наибольшего притяжения граждан такие парковочные места уже организованы (железнодорожный вокзал, аэропорт)", — рассказали Волга Ньюс в департаменте транспорта.

И всё же ведомство направило запросы в министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области и наиболее популярные сервисы с просьбой направить предложения по участкам, где было бы целесообразно выделение мест для стоянки легковых такси. Пока ответы от них не поступили.

"Департамент продолжит мониторинг за дорожной ситуацией. По мере поступления предложений будут проведены работы по изучению возможности реализации мероприятий по созданию сети мест стоянок легковых такси", — добавили представители ведомства.

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