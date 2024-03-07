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Общество

В мэрии Самары утвердили порядок организации парковок для такси

САМАРА. 7 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В администрации Самары опубликовали постановление, в соответствии с которым утверждается порядок организации парковочных мест для легковых такси на дорогах общего пользования местного значения.

Постановление подписано главой города Еленой Лапушкиной.

В документе отмечается, что цель создания - "организация безопасности дорожного движения и упорядочивания мест дислокации легковых такси при ожидании пассажиров, регулирования процесса посадки и (или) высадки пассажиров, в том числе пассажиров из числа инвалидов, в легковые такси, погрузки (выгрузки) их багажа".

Предполагается, что при выборе места организации парковок для такси будет учтена возможность удобного подхода пассажиров без пересечения потоков транспортных средств, безопасной посадки и высадки.

"Территория парковок (парковочных мест) для легковых такси в местах повышенного спроса на перевозки пассажиров и багажа, на парковках общего пользования должна быть обозначена дорожными знаками и разметкой в соответствии с Правилами дорожного движения Российской Федерации. Размещение парковок (парковочных мест) для легковых такси не должно создавать помех для движения, остановки и стоянки другого вида транспорта", - отмечается в постановлении.

Кроме того, документом прописано, что парковки сделают круглосуточными, бесплатными, но охраняться они не будут.

Места организации парковок определит департамент транспорта. Ежегодно до 31 марта ведомство будет готовить предложения и направлять их в департамент городского хозяйства и экологии "в целях определения технической возможности организации парковок (парковочных мест) для легковых такси
на предлагаемых участках улично-дорожной сети". В свою очередь, департамент городского хозяйства зарегистрирует предложения и в течение 30 дней рассмотрит и направит ответ в дептранс о наличии или отсутствии технической возможности. Если возможности не окажется, департамент транспорта должен будет подготовить новые предложения в течение 30 дней.

Напомним, в начале декабря 2023 года в мэрии подготовили проект постановления о порядке организации указанных площадок. В частности, стало известно, что парковки обозначат знаком 5.18 "Место стоянки легковых такси" (за несоблюдение его требований  автомобилистам может грозить штраф) и разметкой. Также для водителей-таксистов разработали перечень правил и запретов. В числе последних оказались: загрязнение территории, нарушение общественного порядка, создание препятствий и ограничений для пользования стоянкой, создание помех для движения и стоянки других видов транспорта, блокирование подъезда машин на парковочное место.

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Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!

Олег Росланов 28 ноября 2023 11:26 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.

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