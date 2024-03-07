В мэрии Самары утвердили порядок организации парковок для такси

В администрации Самары опубликовали постановление, в соответствии с которым утверждается порядок организации парковочных мест для легковых такси на дорогах общего пользования местного значения.
Постановление подписано главой города Еленой Лапушкиной.
В документе отмечается, что цель создания - "организация безопасности дорожного движения и упорядочивания мест дислокации легковых такси при ожидании пассажиров, регулирования процесса посадки и (или) высадки пассажиров, в том числе пассажиров из числа инвалидов, в легковые такси, погрузки (выгрузки) их багажа".
Предполагается, что при выборе места организации парковок для такси будет учтена возможность удобного подхода пассажиров без пересечения потоков транспортных средств, безопасной посадки и высадки.
"Территория парковок (парковочных мест) для легковых такси в местах повышенного спроса на перевозки пассажиров и багажа, на парковках общего пользования должна быть обозначена дорожными знаками и разметкой в соответствии с Правилами дорожного движения Российской Федерации. Размещение парковок (парковочных мест) для легковых такси не должно создавать помех для движения, остановки и стоянки другого вида транспорта", - отмечается в постановлении.
Кроме того, документом прописано, что парковки сделают круглосуточными, бесплатными, но охраняться они не будут.
Места организации парковок определит департамент транспорта. Ежегодно до 31 марта ведомство будет готовить предложения и направлять их в департамент городского хозяйства и экологии "в целях определения технической возможности организации парковок (парковочных мест) для легковых такси
на предлагаемых участках улично-дорожной сети". В свою очередь, департамент городского хозяйства зарегистрирует предложения и в течение 30 дней рассмотрит и направит ответ в дептранс о наличии или отсутствии технической возможности. Если возможности не окажется, департамент транспорта должен будет подготовить новые предложения в течение 30 дней.
Напомним, в начале декабря 2023 года в мэрии подготовили проект постановления о порядке организации указанных площадок. В частности, стало известно, что парковки обозначат знаком 5.18 "Место стоянки легковых такси" (за несоблюдение его требований автомобилистам может грозить штраф) и разметкой. Также для водителей-таксистов разработали перечень правил и запретов. В числе последних оказались: загрязнение территории, нарушение общественного порядка, создание препятствий и ограничений для пользования стоянкой, создание помех для движения и стоянки других видов транспорта, блокирование подъезда машин на парковочное место.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.