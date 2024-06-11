В Самаре столкнулись катер и лодка

В 8:24 на реке Самара в районе железнодорожного моста столкнулись катер "Сильвер" и лодка. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.
По предварительным, в результате погиб мужчина. Его личность устанавливают.
Сотрудники ПСС ведут поиск пропавшего мужчины.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!