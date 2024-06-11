В Самаре столкнулись катер и лодка

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В 8:24 на реке Самара в районе железнодорожного моста столкнулись катер "Сильвер" и лодка. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области