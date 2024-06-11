СК начал проверку из-за "отравления" водой в Самаре

В СУ СКР по Самарской области начали проверку из-за ЧП с местной семьей. По предварительной информации, члены семьи почувствовали себя плохо, выпив воды из бутылки.

Сообщалось, что бутылку 750 мл заказали в интернете, производитель — "Байкал аква" из Иркутской области. Мама выпила побольше, папа поменьше, ребенок чуть-чуть. Все трое почувствовали себя плохо.

"Она была чуть жестковатой, но жжение во рту мы почувствовали сразу после употребления, а хуже стало чуть позже, уже ночью. Языки опухли и покрылись налетом", — говорит семья.

В итоге сотрудники СУ СКР по Самарской области начали проверку. Сообщается, что уже назначены судебно-медицинские и физико-химические исследования.

"По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — добавили следователи.

Также контролировать доследственную проверку будет прокуратура.