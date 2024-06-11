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Власть и политика

В Самарской области прошел чемпионат финансовых компетенций "Финкульт" среди старшеклассников

САМАРА. 11 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Более 20 команд образовательных организаций Самары и области стали активными участниками III Областного чемпионата финансовых компетенций "Финкульт", который в этом году проходит в рамках Всероссийской просветительской эстафеты "Мои финансы". Первый этап эстафеты "Семейный бюджет: как не ссориться из-за денег" начался 11 апреля и продолжится до 30 июня.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

Традиционно участники чемпионата состязались по двум направлениям — финансовые и коммуникативные бои.

В ходе финансовых боев ребята продемонстрировали свои знания на тему ведения семейного бюджета: как он формируется, как можно оптимизировать расходы и как прогнозировать доходы. Победителями в данных состязаниях стали: "Дневной пансион-84" (Самара), Гимназия № 77 (Тольятти), СОШ с. Ягодное (Ставропольский район).

Поединки по коммуникативным боям показали насколько команды разбираются в банковских услугах и как умеют договариваться при планировании бюджета, вступая в дискуссии с оппонентами. В этой номинации победы добились команды: Экономического лицея с. Исаклы (Исаклинский район), школа № 20 Самары, школа № 3 Новокуйбышевска.

Абсолютным победителем по итогам финансовых и коммуникативных боев признана команда СОШ № 3 Сызрани.

Чемпионат состоялся при поддержке Отделения по Самарской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации, Самарского Межрегионального методического центра по финансовой грамотности и АО Альфа-банк.

В рамках чемпионата ребята приняли участие в Финкроссе и Финквизе, которые провели студенты-волонтеры Финуниверситета и студенты СамГТУ, участвующие в социальном проекте "Школа лидеров — Финансовая грамотность".

Во время интерактива командам продемонстрировали ролик о проблеме финансового мошенничества, который создали ребята из группы Финактив63 при поддержке Регионального центра финансовой грамотности (РЦФГ).

Круглый стол "Актуальные проблемы повышения финансовой грамотности обучающихся в общеобразовательных организациях" объединил педагогов образовательных организаций — участников чемпионата.

Спикерами выступили исполнительный директор — руководитель аппарата Самарского отделения Ассоциации юристов России Максим Токмаков, руководитель Регионального центра финансовой грамотности населения в Самарской области Елена Шурунова, заместитель директора Самарского межрегионального методического центра по финансовой грамотности системы общего и профессионального образования Елена Потокина, заведующий кафедрой конституционного, финансового и гражданского права Самарского филиала Московского городского педагогического университета Ольга Таренкова.

Эксперты обсудили роль образовательной организации в финансовом воспитании обучающихся, вовлечение родителей, проведение внеурочных мероприятий по финансовой грамотности в образовательных учреждениях, повышение квалификации в области финансовой грамотности, профессиональное развитие, методическое сопровождение педагогов.

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