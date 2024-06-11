В России появилась платформа для управления студенческими проектами

Платформа "Проектива" признана лучшей образовательной практикой среди вузов-участников федеральной программы стратегического академического лидерства "Приоритет 2030".
В Тольяттинском госуниверситете (ТГУ) разработали платформу "Проектива" для управления студенческими проектами. Она позволила ТГУ снизить нагрузку на преподавателей, повысить качество и количество проектов и привлечь к проектной работе около 5 тысяч обучающихся, в том числе онлайн.
В программе развития, с которой ТГУ вошел в "Приоритет 2030", предусмотрено создание технологии генерации и коммерциализации инноваций с выходом к 2030 году на ежегодные показатели: 700 проектных идей, 70 проектов на этапе опытного образца или инвестпроекта и 7 проектов на этапе запуска производства или услуг и возврата инвестиций. Чтобы добиться всего этого, в университете разработали цифровую платформу "Проектива", обеспечивающую управление полным жизненным циклом проекта от его инициирования до привлечения инвестиций, старта продаж и выхода на проектные мощности. Платформа позволила технологизировать и начать масштабирование сквозной проектной деятельности, внедрённой в ТГУ в 2017–2021 годах для всех студентов-очников. В весеннем семестре 2024 года помимо очников к платформе подключили студентов-первокурсников, обучающихся онлайн, а также школьников и студентов Тольяттинской академии управления (ТАУ).
На конец мая на платформе было 249 проектов и около 5 тысяч обучающихся, в том числе 18 школьников, 1 учащийся СПО, 52 студента из другого вуза (ТАУ), а также 105 сотрудников университета, из которых 87 из числа преподавателей и 4 представителя индустриальных партнёров, которые выступают руководителями предложенных ими проектов.
"Для эффективного управления студенческими проектами нам пришлось разработать новую методику, основанную на гибком подходе к управлению проектами (Эджайл), — поясняет начальник группы отдела разработки информационных систем, руководитель проекта по созданию цифровой платформы "Проектива" Константин Криштал. — "Проектива" включает некоторые инструменты таких известных методик как Скрам и Канбан, адаптированные для проектной работы студентов, а также ряд новых инструментов, которые позволяют управлять большой совокупностью разнородных проектов. При этом обеспечивается не только успешность хороших инициатив и их доводимость до ожидаемого эффекта, но и управление образовательным результатом для всех участников, включая систему их мотивации. Студентам в рамках учебного процесса предоставляется возможность решать реальные задачи и расти профессионально, приобретая универсальные компетенции командной проектной работы".
К новым инструментам "Проективы" можно отнести автоматическую систему сбора компетентностного профиля, формируемого в зависимости от того, какие проектные задачи и насколько успешно выполняет обучающийся. Разрабатывается новый инструмент выявления перспективных результатов интеллектуальной деятельности и формирования информационных материалов для их защиты.
"Мы также создали систему автоматизации формирования оценки, — продолжает Константин Криштал. — Благодаря этому удалось снизить нагрузку на преподавателей за счёт привлечения студентов к руководству проектами. При этом количество проектов увеличилось. Очень важно, что платформа обеспечивает сбор цифрового следа и вывод ключевых показателей на дашборды участников процесса. Всё это делает "Проективу", по сути, единственным в России инструментом, способным обеспечивать полноценную проектную деятельность студентов, органично встроенную в учебный процесс. Кроме того, "Проектива" привела к полному реинжинирингу процесса сопровождения проектной деятельности, став для неё цифровой основой".
Серьёзные инновационные проекты требуют наличия гибкого производства для создания опытных образцов и лабораторной базы для проведения исследований. Как правило, в хорошем университете такая инфраструктура есть. "Проектива" даёт возможность в рамках учебного процесса эффективно вовлекать студентов в такие проекты, направленные в том числе на повышение технологического суверенитета страны.
Разработчики "Проективы" подчеркивают, что платформа развивается, но она уже готова к масштабированию, а как лучшая практика — к тиражированию. В мае 2024 года платформа получила свидетельство о регистрации программы ЭВМ, зарегистрирован товарный знак "Проектива". Платформа разработана в соответствии с требованиями Минцифры РФ, и сейчас ТГУ готовит заявку на её включение в реестр отечественного программного обеспечения.
Отбор лучших практик вузов-участников программы "Приоритет-2030" стартовал в феврале 2024 года. Он проводится для распространения и взаимного использования в сети программы "Приоритет-2030", а также продвижения лучших практик университетов среди внешних партнёров, потенциальных заказчиков и заинтересованных организаций.
В этом году из 211 заявок от 85 университетов к полуфиналу была допущена 61 практика от 49 университетов. По результатам очной защиты 26 практик от 24 вузов вошли в число финалистов-победителей — лучших в семи номинациях. Цифровая платформа "Проектива" ТГУ отмечена в номинации "Лучшая практика образовательной политики".
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.