В России появилась платформа для управления студенческими проектами

Платформа "Проектива" признана лучшей образовательной практикой среди вузов-участников федеральной программы стратегического академического лидерства "Приоритет 2030".

В Тольяттинском госуниверситете (ТГУ) разработали платформу "Проектива" для управления студенческими проектами. Она позволила ТГУ снизить нагрузку на преподавателей, повысить качество и количество проектов и привлечь к проектной работе около 5 тысяч обучающихся, в том числе онлайн.

В программе развития, с которой ТГУ вошел в "Приоритет 2030", предусмотрено создание технологии генерации и коммерциализации инноваций с выходом к 2030 году на ежегодные показатели: 700 проектных идей, 70 проектов на этапе опытного образца или инвестпроекта и 7 проектов на этапе запуска производства или услуг и возврата инвестиций. Чтобы добиться всего этого, в университете разработали цифровую платформу "Проектива", обеспечивающую управление полным жизненным циклом проекта от его инициирования до привлечения инвестиций, старта продаж и выхода на проектные мощности. Платформа позволила технологизировать и начать масштабирование сквозной проектной деятельности, внедрённой в ТГУ в 2017–2021 годах для всех студентов-очников. В весеннем семестре 2024 года помимо очников к платформе подключили студентов-первокурсников, обучающихся онлайн, а также школьников и студентов Тольяттинской академии управления (ТАУ).

На конец мая на платформе было 249 проектов и около 5 тысяч обучающихся, в том числе 18 школьников, 1 учащийся СПО, 52 студента из другого вуза (ТАУ), а также 105 сотрудников университета, из которых 87 из числа преподавателей и 4 представителя индустриальных партнёров, которые выступают руководителями предложенных ими проектов.

"Для эффективного управления студенческими проектами нам пришлось разработать новую методику, основанную на гибком подходе к управлению проектами (Эджайл), — поясняет начальник группы отдела разработки информационных систем, руководитель проекта по созданию цифровой платформы "Проектива" Константин Криштал. — "Проектива" включает некоторые инструменты таких известных методик как Скрам и Канбан, адаптированные для проектной работы студентов, а также ряд новых инструментов, которые позволяют управлять большой совокупностью разнородных проектов. При этом обеспечивается не только успешность хороших инициатив и их доводимость до ожидаемого эффекта, но и управление образовательным результатом для всех участников, включая систему их мотивации. Студентам в рамках учебного процесса предоставляется возможность решать реальные задачи и расти профессионально, приобретая универсальные компетенции командной проектной работы".

К новым инструментам "Проективы" можно отнести автоматическую систему сбора компетентностного профиля, формируемого в зависимости от того, какие проектные задачи и насколько успешно выполняет обучающийся. Разрабатывается новый инструмент выявления перспективных результатов интеллектуальной деятельности и формирования информационных материалов для их защиты.

"Мы также создали систему автоматизации формирования оценки, — продолжает Константин Криштал. — Благодаря этому удалось снизить нагрузку на преподавателей за счёт привлечения студентов к руководству проектами. При этом количество проектов увеличилось. Очень важно, что платформа обеспечивает сбор цифрового следа и вывод ключевых показателей на дашборды участников процесса. Всё это делает "Проективу", по сути, единственным в России инструментом, способным обеспечивать полноценную проектную деятельность студентов, органично встроенную в учебный процесс. Кроме того, "Проектива" привела к полному реинжинирингу процесса сопровождения проектной деятельности, став для неё цифровой основой".

Серьёзные инновационные проекты требуют наличия гибкого производства для создания опытных образцов и лабораторной базы для проведения исследований. Как правило, в хорошем университете такая инфраструктура есть. "Проектива" даёт возможность в рамках учебного процесса эффективно вовлекать студентов в такие проекты, направленные в том числе на повышение технологического суверенитета страны.

Разработчики "Проективы" подчеркивают, что платформа развивается, но она уже готова к масштабированию, а как лучшая практика — к тиражированию. В мае 2024 года платформа получила свидетельство о регистрации программы ЭВМ, зарегистрирован товарный знак "Проектива". Платформа разработана в соответствии с требованиями Минцифры РФ, и сейчас ТГУ готовит заявку на её включение в реестр отечественного программного обеспечения.

Отбор лучших практик вузов-участников программы "Приоритет-2030" стартовал в феврале 2024 года. Он проводится для распространения и взаимного использования в сети программы "Приоритет-2030", а также продвижения лучших практик университетов среди внешних партнёров, потенциальных заказчиков и заинтересованных организаций.

В этом году из 211 заявок от 85 университетов к полуфиналу была допущена 61 практика от 49 университетов. По результатам очной защиты 26 практик от 24 вузов вошли в число финалистов-победителей — лучших в семи номинациях. Цифровая платформа "Проектива" ТГУ отмечена в номинации "Лучшая практика образовательной политики".