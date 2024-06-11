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Электрощит Самара: итоги Петербургского международного экономического форума

САМАРА. 11 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Санкт-Петербурге завершился Петербургский международный экономический форум-2024. Компанию Электрощит Самара представляли генеральный директор Дмитрий Куприянов и заместитель генерального директора по продажам Иван Мишакин.

Фото: предоставлено Электрощит Самара

На стенде Самарской области Электрощит Самара представил макет комплексного предложения Акрон Холдинг для нефтяных месторождений. Член Совета директоров ГК "Акрон Холдинг" Александр Кобенко и генеральный директор Электрощит Самара Дмитрий Куприянов рассказали врио губернатора Самарской области Вячеславу Федорищеву о деятельности компании и презентовали представленное оборудование. Это уникальное предложение "под ключ" от одного производителя. В составе предложения применяются распределительные устройства, соответствующие самым современным российским и международным стандартам, энергоэффективные трансформаторы, станция управления погружными насосами СУ СЭЩ для обеспечения процесса добычи нефти. Благодаря инновационным функциям и надежной работе СУ СЭЩ обеспечивает оптимальный режим работы скважины, демонстрируя высокий уровень производительности и экономии операционных затрат.

В рамках форума состоялись встречи с ключевыми поставщиками и компаниями-заказчиками оборудования Электрощит Самара из разных отраслей промышленности: энергетика, нефтегазовая, электротехническая отрасль и др. Также проведена встреча руководителей Электрощит Самара, генерального директора ОАО "Электрические станции" Республики Кыргызстан Таштана Конурбаева и главного инженера Бишкекского предприятия электрических сетей Улукбека Рысбекова. Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия.

"Участие в ПМЭФ дает уникальную возможность представить продукцию компании, обменяться опытом, обсудить перспективные инициативы по выстраиванию дальнейшего сотрудничества как с российскими, так и с зарубежными компаниями. Электрощит Самара планомерно расширяет географию поставок и развивает сотрудничество с представителями бизнеса и государственного сектора из дружественных стран. Республика Кыргызстан — один из ключевых партнеров компании. Встреча с руководителями ведущих энергетических компаний Республики еще раз доказала правильный вектор двустороннего сотрудничества", — отметил генеральный директор Электрощит Самара Дмитрий Куприянов.

По итогам форума компанией было подписано соглашение о сотрудничестве с самарским "Строительно-энергетическим колледжем им. П. Мачнева". Соглашение предполагает создание и развитие образовательно-производственного центра (кластера) в строительной отрасли на основе интеграции образовательных организаций.

Кроме того, состоялась встреча представителей Электрощит Самара и федерального агентства по делам молодежи "Росмолодежь". Заместитель генерального директора по маркетингу, коммуникациям и связям с общественностью Электрощит Самара Карина Багаева, директор ФГБУ "Центр содействия молодым специалистам" Дмитрий Литвин, заместитель директора Николай Латышев и начальник управления по развитию молодежного предпринимательства Центра Виктор Алипа обсудили вопросы участия молодых специалистов компании в мероприятиях Росмолодежи, а также развития молодежной политики в целом.

"Электрощит Самара развивает сотрудничество с ведущими учебными заведениями России. Для нас очень важно, чтобы молодые специалисты приходили к нам хорошо подготовленными, со знанием инновационных подходов, не боялись участвовать в проектных работах. Со своей стороны, компания всегда поддерживает проекты молодых специалистов. Мы понимаем, что сотрудники должны не только адаптироваться на рабочем месте, но и реализовать успешные проекты. Сотрудничество с Росмолодежью — это прекрасная возможность для молодых людей, которые готовы не только строить будущее энергетической отрасли, но и работать на укрепление технологического суверенитета нашей страны", — отметила Карина Багаева, заместитель генерального директора Электрощит Самара по маркетингу, коммуникациям и связям с общественностью.

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