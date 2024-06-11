Предпринимателя из Самарской области обвиняют в мошенничестве с социальной выплатой

В Кинеле возбудили уголовное дело по факту мошенничества с субсидиями. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, в 2023 г. мужчина подал в центр социального обслуживания населения недостоверные сведения о приобретении оборудования по бизнес-плану предпринимательского проекта. На их основании он получил социальную выплату 350 тыс. рублей.
Сейчас уголовное дело уже отправили в суд.
Последние комментарии
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки