Предпринимателя из Самарской области обвиняют в мошенничестве с социальной выплатой

В Кинеле возбудили уголовное дело по факту мошенничества с субсидиями. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, в 2023 г. мужчина подал в центр социального обслуживания населения недостоверные сведения о приобретении оборудования по бизнес-плану предпринимательского проекта. На их основании он получил социальную выплату 350 тыс. рублей.

Сейчас уголовное дело уже отправили в суд.