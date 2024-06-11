Из-за столкновения катера и лодки в Самаре возбудили уголовное дело

Центральное МСУ на транспорте СК России возбудило уголовное дело из-за столкновения лодки и катера в Самаре. Об этом сообщили в пресс-службе управления.
Напомним, инцидент произошел 11 июня, в 8:24, на реке Самара в районе Железнодорожного района.
По версии следствия, недалеко от лодочной станции "Прокат" 73-летний мужчина на катере Silver Star нарушил правила безопасности движения и столкнулся с самодельной рыбацкой лодкой под управлением 63-летнего мужчины. В результате младший из мужчин упал за борт и пропал. Его тело пока не найдено.
Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть").
Прокуратура обращает внимание на соблюдение мер личной безопасности при передвижении на маломерном водном транспорте. "Помните, что ваши неосторожные действия могут привести к необратимым последствиям", — напоминают представители надзорного ведомства.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!