Из-за столкновения катера и лодки в Самаре возбудили уголовное дело

Центральное МСУ на транспорте СК России возбудило уголовное дело из-за столкновения лодки и катера в Самаре. Об этом сообщили в пресс-службе управления.

Напомним, инцидент произошел 11 июня, в 8:24, на реке Самара в районе Железнодорожного района.

По версии следствия, недалеко от лодочной станции "Прокат" 73-летний мужчина на катере Silver Star нарушил правила безопасности движения и столкнулся с самодельной рыбацкой лодкой под управлением 63-летнего мужчины. В результате младший из мужчин упал за борт и пропал. Его тело пока не найдено.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть").

Прокуратура обращает внимание на соблюдение мер личной безопасности при передвижении на маломерном водном транспорте. "Помните, что ваши неосторожные действия могут привести к необратимым последствиям", — напоминают представители надзорного ведомства.

