Стали известны подробности ЧП с "отравлением" водой в Самаре

Появились результаты исследований воды, которой якобы отравилась семья в Самаре. Об этом рассказал источник Волга Ньюс в правоохранительных органах.

"Согласно исследованиям, вода пригодна для питья. Сообщалось, что члены семьи купили четыре бутылки, из двух пили и две стояли закрытые. Во всех бутылках вода оказалась пригодна для питья", - рассказал источник Волга Ньюс.

Напомним, ранее сообщалось, что семья почувствовала себя плохо, выпив воды из бутылки в 750 мл, которую заказали в Интернете.

"Она была чуть жестковатой, но жжение во рту мы почувствовали сразу после употребления, а хуже стало чуть позже, уже ночью. Языки опухли и покрылись налетом", - цитировали СМИ представителей семьи.