Стали известны подробности ЧП с "отравлением" водой в Самаре

Появились результаты исследований воды, которой якобы отравилась семья в Самаре. Об этом рассказал источник Волга Ньюс в правоохранительных органах.
"Согласно исследованиям, вода пригодна для питья. Сообщалось, что члены семьи купили четыре бутылки, из двух пили и две стояли закрытые. Во всех бутылках вода оказалась пригодна для питья", - рассказал источник Волга Ньюс.
Напомним, ранее сообщалось, что семья почувствовала себя плохо, выпив воды из бутылки в 750 мл, которую заказали в Интернете.
"Она была чуть жестковатой, но жжение во рту мы почувствовали сразу после употребления, а хуже стало чуть позже, уже ночью. Языки опухли и покрылись налетом", - цитировали СМИ представителей семьи.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!