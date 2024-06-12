В Волжском районе в 2024 г. отремонтируют дорогу

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Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области ищет подрядчика, который отремонтирует дорогу Николаевка — Черновский — Белозерки на участке км 14+272 — км 15+691 и км 20+000 — км 25+381, расположенную в Волжском районе.