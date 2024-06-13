Самарчанка передала свои персональные данные мошенникам, желая сохранить номер телефона

В полицию обратилась 27-летняя жительница Самары с заявлением о мошенничестве, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Женщина рассказала полицейским, что накануне ей поступил телефонный звонок от оператора сотовой связи, который утверждал, что договор по обслуживанию абонентского номера заканчивается и его нужно продлить, но сначала необходимо подтвердить личность. Доверившись незнакомцу, самарчанка перешла по ссылке, которую незнакомец прислал в смс-сообщении и ввела свои данные и реквизиты банковской карты, для прикрепления ее к номеру телефона. После передачи данных потерпевшая обнаружила списание с ее счета 6 тыс. руб. и поняла, что ее обманули.
Возбуждено уголовное.
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И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки