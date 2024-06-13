В Самарской области бдительные соседи не дали обворовать пенсионерку

В Отрадном правоохранители возбудили уголовное дело в ношении трех мужчин 41, 40 и 36 лет. Их подозревают в краже с незаконным проникновением в жилище. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Преступление произошло в мае. Жильцы многоквартирного дома обратились в полицию из-за шумевших ночью в подъезде незнакомцев. Приехавшие на вызов стражи порядка обнаружили, что троица выносит из здания вещи. Выяснилось, что мужчины проникли в квартиру, где живут пенсионеры, запугали женщину-инвалида и забрали телевизор и магнитофон. Вот только благодаря бдительным соседям скрыться злоумышленники не успели.
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И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки