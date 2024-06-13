В Самарской области бдительные соседи не дали обворовать пенсионерку

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В Отрадном правоохранители возбудили уголовное дело в ношении трех мужчин 41, 40 и 36 лет. Их подозревают в краже с незаконным проникновением в жилище. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.