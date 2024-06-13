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Общество

В Самарской области детям запретят купаться на пляжах без взрослых

САМАРА. 13 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области изменят правила охраны жизни людей на водных объектах. Поправки рассмотрели 13 июня на заседании комитета губдумы по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды.

Фото: «ЕЩЕ Самара» / vk.com

Инициатором внесения поправок стало ГУ МЧС России по Самарской области. Разработало документ профильное управление губдумы.

"Предлагается ввести запрет на нахождение в воде детей в возрасте до 7 лет без сопровождения взрослых", — рассказал руководитель управления правового обеспечения губдумы в сфере бюджета, ЖКХ, строительства, промышленности и транспорта Дмитрий Татарников.

По его словам, также изменится порядок открытия пляжей и ледовой переправы. Для этого потребуется регистрация заявления-декларации сотрудниками ГИМС ГУ МЧС России по Самарской области.

Кроме того, предлагается запретить въезд транспортных средств на водные объекты вне зоны ледовых переправ. 

Комитет поддержал поправки в правила. В скором времени их рассмотрят на пленарном заседании губдумы. 

Изначально предлагалось запретить плавать на различных безмоторных средствах (гребных лодках, байдарках, сапбордах и иных безмоторных плавательных средствах независимо от их грузоподъемности) в зоне пляжей, а также размещать пункты проката лодок, гидроциклов и прочих безмоторных плавсредств ближе 250 м от границ рекреации. Но судя по всему, от этой идеи решили отказаться во время обсуждения поправок. 

Фото предоставлено каналом "ЕЩЁ Самара".

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А Вы знаете сколько безобразия из-за этих подкормок? Вы знаете сколько "просело" на тему и калечит животных из-за выгоды? Фотографии нужны ведь реальные. Жалостливые фотки - сбор денег. Хотя бы глаза собакам и кошкам так называемые зоозощитники прекратят выкалывать. 90 процентов - висят на теме. Копейки нельзя давать! Только так можно прекратить это кошмар! Как только Добреньким прикидывается - под подозрение. А как собираются, вон кота Твикса искали, моментально 300 зоозощитников собралось, и несколько дней бродили - что они делали, куда ходили - неизвестно. Что это за группы товарищей? Под "маской" поисков то. Реальные зоозощитники поймут ужас ситуации по лечению животных, ради наживы. Их, кстати, не так и много. И,кошка кушает мышек и крысок и змеек, сидит себе в подъезде и никуда не шарахается. Путевая кошка прокормиться, пищи полно и нормальных котят воспитает и спрячется. (У неё риск в лапы любителей животных попасть, ну и под птиц, стаи собак, волков.) Прячется - шанс есть. Попасть под зоозощитников - шанса нет. Денег нечего им давать и помогать и всё. Вот зачем спасать кошку без глаз и ног, усыпить, закончить страдания, это же не их животное, а вот только нашли (хуже, если сами сделали). Им пофиг - собирают средства. И всё под Маской "хорошести", задолбали животных. Отстаньте от них. Нечего кормить - согласна. И зоозощитников нечего кормить!

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