В Самарской области детям запретят купаться на пляжах без взрослых

В Самарской области изменят правила охраны жизни людей на водных объектах. Поправки рассмотрели 13 июня на заседании комитета губдумы по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды.
Инициатором внесения поправок стало ГУ МЧС России по Самарской области. Разработало документ профильное управление губдумы.
"Предлагается ввести запрет на нахождение в воде детей в возрасте до 7 лет без сопровождения взрослых", — рассказал руководитель управления правового обеспечения губдумы в сфере бюджета, ЖКХ, строительства, промышленности и транспорта Дмитрий Татарников.
По его словам, также изменится порядок открытия пляжей и ледовой переправы. Для этого потребуется регистрация заявления-декларации сотрудниками ГИМС ГУ МЧС России по Самарской области.
Кроме того, предлагается запретить въезд транспортных средств на водные объекты вне зоны ледовых переправ.
Комитет поддержал поправки в правила. В скором времени их рассмотрят на пленарном заседании губдумы.
Изначально предлагалось запретить плавать на различных безмоторных средствах (гребных лодках, байдарках, сапбордах и иных безмоторных плавательных средствах независимо от их грузоподъемности) в зоне пляжей, а также размещать пункты проката лодок, гидроциклов и прочих безмоторных плавсредств ближе 250 м от границ рекреации. Но судя по всему, от этой идеи решили отказаться во время обсуждения поправок.
Последние комментарии
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?
А Вы знаете сколько безобразия из-за этих подкормок? Вы знаете сколько "просело" на тему и калечит животных из-за выгоды? Фотографии нужны ведь реальные. Жалостливые фотки - сбор денег. Хотя бы глаза собакам и кошкам так называемые зоозощитники прекратят выкалывать. 90 процентов - висят на теме. Копейки нельзя давать! Только так можно прекратить это кошмар! Как только Добреньким прикидывается - под подозрение. А как собираются, вон кота Твикса искали, моментально 300 зоозощитников собралось, и несколько дней бродили - что они делали, куда ходили - неизвестно. Что это за группы товарищей? Под "маской" поисков то. Реальные зоозощитники поймут ужас ситуации по лечению животных, ради наживы. Их, кстати, не так и много. И,кошка кушает мышек и крысок и змеек, сидит себе в подъезде и никуда не шарахается. Путевая кошка прокормиться, пищи полно и нормальных котят воспитает и спрячется. (У неё риск в лапы любителей животных попасть, ну и под птиц, стаи собак, волков.) Прячется - шанс есть. Попасть под зоозощитников - шанса нет. Денег нечего им давать и помогать и всё. Вот зачем спасать кошку без глаз и ног, усыпить, закончить страдания, это же не их животное, а вот только нашли (хуже, если сами сделали). Им пофиг - собирают средства. И всё под Маской "хорошести", задолбали животных. Отстаньте от них. Нечего кормить - согласна. И зоозощитников нечего кормить!