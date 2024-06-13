В Самарской области детям запретят купаться на пляжах без взрослых

В Самарской области изменят правила охраны жизни людей на водных объектах. Поправки рассмотрели 13 июня на заседании комитета губдумы по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды.

Инициатором внесения поправок стало ГУ МЧС России по Самарской области. Разработало документ профильное управление губдумы.

"Предлагается ввести запрет на нахождение в воде детей в возрасте до 7 лет без сопровождения взрослых", — рассказал руководитель управления правового обеспечения губдумы в сфере бюджета, ЖКХ, строительства, промышленности и транспорта Дмитрий Татарников.

По его словам, также изменится порядок открытия пляжей и ледовой переправы. Для этого потребуется регистрация заявления-декларации сотрудниками ГИМС ГУ МЧС России по Самарской области.

Кроме того, предлагается запретить въезд транспортных средств на водные объекты вне зоны ледовых переправ.

Комитет поддержал поправки в правила. В скором времени их рассмотрят на пленарном заседании губдумы.

Изначально предлагалось запретить плавать на различных безмоторных средствах (гребных лодках, байдарках, сапбордах и иных безмоторных плавательных средствах независимо от их грузоподъемности) в зоне пляжей, а также размещать пункты проката лодок, гидроциклов и прочих безмоторных плавсредств ближе 250 м от границ рекреации. Но судя по всему, от этой идеи решили отказаться во время обсуждения поправок.