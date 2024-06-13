В Самарской области пройдет один из крупнейших театральных фестивалей "Музыкальное сердце театра"

Грядущей осенью в Самарской области пройдут основные мероприятия национального фестиваля и премии "Музыкальное сердце театра".
В этом году Президентский фонд культурных инициатив вновь поддержит проект, который станет самым крупным театральным событием Приволжского федерального округа. Уже в четвертый раз фестиваль "Музыкальное сердце театра" оказался в числе проектов, получивших грант. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, правительства Самарской области и Союза театральных деятелей РФ.
31 мая завершился прием заявок на соискание премии. В этом году было подано ровно 100 заявок из 48 городов и 36 регионов. Уже традиционно претендентами стали не только российские театральные коллективы, но и зарубежные. Отбор в основную конкурсную программу смогут пройти современные музыкальные спектакли, премьеры которых состоялись с 1 сентября 2022 по 10 июня 2024 года.
"В ноябре мы будем принимать фестиваль в Самарской области, фестивальные показы пройдут в Самаре и Тольятти. Для зрителей это уникальная возможность познакомиться с лучшими российскими музыкальными постановками в самых разных направлениях: рок-опера, мюзикл, оперетта, рэп-опера и т. д. Наши два спектакля тоже в числе конкурсантов — музыкальный спектакль "Два благородных дона" Самарского академического театра драмы им. Горького и музыкальная драма "Без солнца" по пьесе М. Горького "На дне" драматического театра "Колесо" им. Г. Б. Дроздова. Я хочу пожелать нашим участникам достойного участия и победы!" — поделилась Ирина Калягина, врио министра культуры Самарской области.
В настоящее время Малый экспертный совет приступил к обсуждениям и к 1 июля определит лонг-лист. После чего Большой экспертный совет, состоящий из членов Академии современного музыкального театра, выберет самые достойные работы и сформирует шорт-лист, который будет обнародован 16 июля на пресс-конференции в ТАСС.
В этом году к 18 действующим конкурсным номинациям добавится новая — "Лучший спектакль малой формы". Таким образом, помимо персональных наград, лучшие спектакли будут отмечены в трех номинациях: "Лучший спектакль", "Лучший спектакль для детей и подростков" и "Лучший спектакль малой формы". Также в этом году к участию приглашаются постановки, идущие за пределами РФ на русском языке, а также спектакли из национальных театров России на национальных языках (с предоставлением субтитров).
С 15 по 25 ноября в Самаре и Тольятти состоятся фестивальные мероприятия, в рамках которых пройдут показы спектаклей, деловая программа, специальная программа постановок с участием юных актеров и, конечно, торжественная Церемония награждения победителей премии.
Также будет организована Лаборатория под руководством композитора, заслуженного деятеля искусств РФ Александра Пантыкина и режиссера-наставника Светланы Горшковой — отбор новых авторских театральных проектов, не имеющих ранее сценического воплощения, и питчинг эскизов новых произведений. Президент фестиваля и премии "Музыкальное сердце театра" — композитор, Народный артист России Максим Дунаевский, генеральный продюсер — член Общественного совета при Минкультуры РФ Дмитрий Калантаров. Фестиваль ежегодно проводится в регионах России по принципу ротации, а большинство мероприятий транслируется онлайн, что позволяет зрителю, не выходя из дома, увидеть лучшие достижения отечественной сцены.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.