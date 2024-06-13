В Самарской области пройдет один из крупнейших театральных фестивалей "Музыкальное сердце театра"

Грядущей осенью в Самарской области пройдут основные мероприятия национального фестиваля и премии "Музыкальное сердце театра".

В этом году Президентский фонд культурных инициатив вновь поддержит проект, который станет самым крупным театральным событием Приволжского федерального округа. Уже в четвертый раз фестиваль "Музыкальное сердце театра" оказался в числе проектов, получивших грант. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, правительства Самарской области и Союза театральных деятелей РФ.

31 мая завершился прием заявок на соискание премии. В этом году было подано ровно 100 заявок из 48 городов и 36 регионов. Уже традиционно претендентами стали не только российские театральные коллективы, но и зарубежные. Отбор в основную конкурсную программу смогут пройти современные музыкальные спектакли, премьеры которых состоялись с 1 сентября 2022 по 10 июня 2024 года.

"В ноябре мы будем принимать фестиваль в Самарской области, фестивальные показы пройдут в Самаре и Тольятти. Для зрителей это уникальная возможность познакомиться с лучшими российскими музыкальными постановками в самых разных направлениях: рок-опера, мюзикл, оперетта, рэп-опера и т. д. Наши два спектакля тоже в числе конкурсантов — музыкальный спектакль "Два благородных дона" Самарского академического театра драмы им. Горького и музыкальная драма "Без солнца" по пьесе М. Горького "На дне" драматического театра "Колесо" им. Г. Б. Дроздова. Я хочу пожелать нашим участникам достойного участия и победы!" — поделилась Ирина Калягина, врио министра культуры Самарской области.

В настоящее время Малый экспертный совет приступил к обсуждениям и к 1 июля определит лонг-лист. После чего Большой экспертный совет, состоящий из членов Академии современного музыкального театра, выберет самые достойные работы и сформирует шорт-лист, который будет обнародован 16 июля на пресс-конференции в ТАСС.

В этом году к 18 действующим конкурсным номинациям добавится новая — "Лучший спектакль малой формы". Таким образом, помимо персональных наград, лучшие спектакли будут отмечены в трех номинациях: "Лучший спектакль", "Лучший спектакль для детей и подростков" и "Лучший спектакль малой формы". Также в этом году к участию приглашаются постановки, идущие за пределами РФ на русском языке, а также спектакли из национальных театров России на национальных языках (с предоставлением субтитров).

С 15 по 25 ноября в Самаре и Тольятти состоятся фестивальные мероприятия, в рамках которых пройдут показы спектаклей, деловая программа, специальная программа постановок с участием юных актеров и, конечно, торжественная Церемония награждения победителей премии.

Также будет организована Лаборатория под руководством композитора, заслуженного деятеля искусств РФ Александра Пантыкина и режиссера-наставника Светланы Горшковой — отбор новых авторских театральных проектов, не имеющих ранее сценического воплощения, и питчинг эскизов новых произведений. Президент фестиваля и премии "Музыкальное сердце театра" — композитор, Народный артист России Максим Дунаевский, генеральный продюсер — член Общественного совета при Минкультуры РФ Дмитрий Калантаров. Фестиваль ежегодно проводится в регионах России по принципу ротации, а большинство мероприятий транслируется онлайн, что позволяет зрителю, не выходя из дома, увидеть лучшие достижения отечественной сцены.