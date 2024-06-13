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Преступления Происшествия

В Тольятти будут судить мужчину, убившего соседку

ТОЛЬЯТТИ. 13 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в убийстве соседки (ч.1 ст. 105 УК РФ), сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, 26 февраля 2024 г. обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в подъезде дома по месту жительства, в ходе ссоры нанес своей соседке один удар ножом в область брюшной полости. От полученного ранения женщина скончалась на месте происшествия.

"В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области", — уточняют в ведомстве.

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