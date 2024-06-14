В Самаре пассажирский поезд столкнулся с легковушкой

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В пятницу, 14 июня, в 3:25 между станциями Смышляевка и Безымянка Куйбышевской железной дороги водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожные пути вне переезда перед приближающимся пассажирским поездом № 373 сообщением Тюмень — Дербент.