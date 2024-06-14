Нетрезвый самарец после застолья угнал машину знакомого и съехал в кювет

В Приволжском районе будут судить 22-летнего мужчину, обвиняемого в завладении чужим автомобилем, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Как следует из материалов дела, в апреле 2024 г. обвиняемый и потерпевший находились в квартире их общего знакомого. После застолья, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина, убедившись, что все уснули, взял с кухонного стола ключи от автомобиля и решил прокатиться. Двигаясь по автодороге не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.

Там его и обнаружили полицейские. В кювете вдоль автодороги "Осинки - Приволжье" патруль увидел опрокинувшийся автомобиль ВАЗ-21140 за рулем которого находился мужчина. Водитель был зажат из-за повреждений автомобиля и ему срочно требовалась помощь. Сотрудниками полиции на место происшествия были незамедлительно вызваны служба спасения и бригада скорой помощи. Также на место прибыла следственно-оперативная группа.

Мужчину с полученными травмами госпитализировали в медучреждение, где проведенное медицинское освидетельствование указало на факт алкогольного опьянения. За это нарушение полицейские собрали в отношении задержанного административный материал, предусмотренный ч.3 ст. 12.8 КоАП РФ.