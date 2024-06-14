В Самаре скончался один из самых известных солистов театра оперы и балета Валерий Бондарев

В ночь с 13 на 14 июня скончался артист, музыкант, педагог и музыкальный деятель Валерий Бондарев.
С 1977 г. он был солистом Куйбышевского (Самарского) театра оперы и балета, в котором прослужил больше 40 лет. Заслуженный артист РСФСР.
Он один из самых известных представителей оперной труппы театра. Исполнитель сложнейших партий лирического тенора. На сцене театра создал десятки ярких музыкальных и сценических образов, среди которых Ленский, Водемон, Иван Лыков, Владимир Игоревич, Василий Шуйский, Граф Альмавива, Альфред, Герцог Мантуанский, Кассио, Спортинг Лайф и многие другие. Являлся первым исполнителем партий в мировых премьерах опер Сергея Слонимского: Шателяр ("Мария Стюарт"), Лаэрт ("Гамлет"), Федька Басманов ("Видения Иоанна Грозного").
Валерий Бондарев являлся профессором кафедры музыкального образования факультета культуры и искусства СГСПУ и воспитав целую плеяду студентов-вокалистов.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.