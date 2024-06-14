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Театр Культура

В Самаре скончался один из самых известных солистов театра оперы и балета Валерий Бондарев

САМАРА. 14 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ночь с 13 на 14 июня скончался артист, музыкант, педагог и музыкальный деятель Валерий Бондарев.

Фото: предоставлено Самарским театром оперы и балета

С 1977 г. он был солистом Куйбышевского (Самарского) театра оперы и балета, в котором прослужил больше 40 лет. Заслуженный артист РСФСР.

Он один из самых известных представителей оперной труппы театра. Исполнитель сложнейших партий лирического тенора. На сцене театра создал десятки ярких музыкальных и сценических образов, среди которых Ленский, Водемон, Иван Лыков, Владимир Игоревич, Василий Шуйский, Граф Альмавива, Альфред, Герцог Мантуанский, Кассио, Спортинг Лайф и многие другие. Являлся первым исполнителем партий в мировых премьерах опер Сергея Слонимского: Шателяр ("Мария Стюарт"), Лаэрт ("Гамлет"), Федька Басманов ("Видения Иоанна Грозного").

Валерий Бондарев являлся профессором кафедры музыкального образования факультета культуры и искусства СГСПУ и воспитав целую плеяду студентов-вокалистов.

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