Житель Пермского края вернет деньги, полученные от обманутой пенсионерки из Самарской области

Прокуратура Алексеевского района Самарской области добилась в суде возмещении ущерба, нанесенного местной жительнице в результате мошенничества.

В декабре 2022 г. пенсионерке позвонили мошенники, которым она сообщила код для доступа к своей банковской карте. В результате с ее счета перевели 37 тыс. рублей. Полицейские разыскали человека, на чей счет ушли деньги, в Соликамске в Пермском крае.

В итоге Соликамский городской суд согласился с прокуратурой и обязал мужчину вернуть потерпевшей переведенные деньги, а также выплатить компенсацию морального вреда — 5 тыс. рублей.