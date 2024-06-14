Житель Пермского края вернет деньги, полученные от обманутой пенсионерки из Самарской области

Прокуратура Алексеевского района Самарской области добилась в суде возмещении ущерба, нанесенного местной жительнице в результате мошенничества.
В декабре 2022 г. пенсионерке позвонили мошенники, которым она сообщила код для доступа к своей банковской карте. В результате с ее счета перевели 37 тыс. рублей. Полицейские разыскали человека, на чей счет ушли деньги, в Соликамске в Пермском крае.
В итоге Соликамский городской суд согласился с прокуратурой и обязал мужчину вернуть потерпевшей переведенные деньги, а также выплатить компенсацию морального вреда — 5 тыс. рублей.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!