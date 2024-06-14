16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре начали плановую расстановку контейнеров для раздельного сбора мусора Приставы добились прекращения сброса стоков в реку Большой Кинель "СамараНИПИнефть" стал лауреатом регионального конкурса "ЭкоЛидер" Самарский филиал "Т Плюс" представил два проекта на конкурс "ЭкоЛидер" Сызранские нефтяники организовали экскурсию на вотчину редких птиц

Экология Общество

В Самаре начали плановую расстановку контейнеров для раздельного сбора мусора

САМАРА. 14 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 40
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Департамент городского хозяйства и экологии Самары приступил к плановой расстановке контейнеров для раздельного накопления ТКО, сообщает пресс-служба ведомства.

"Желтые контейнеры предназначены для сбора пластика, бумаги, стекла и металла. Для жителей это не должно создать каких-либо неудобств, потому что и обычные контейнеры можно продолжать использовать для сбора отходов, не сортируя их", — уточнили в департаменте.

В настоящее время подрядной организацией осуществляется транспортировка желтых баков с места их хранения, временно их располагают в районе контейнерных площадок, далее они будут планомерно расставлены непосредственно вместе с обычными контейнерами. Также на желтых баках поэтапно будет нанесена маркировка с содержанием информации о видах ТКО, подлежащих накоплению в соответствующем контейнере.

Накопленные отходы будут вывозиться региональным оператором.

Гид потребителя

Последние комментарии

Teil Spiner 16 июля 2023 02:45 Ихтиофауне Саратовского водохранилища угрожает фибросаркома

Как можно вирусное заболевание исследовать бактериологическим способом?🙈

Василий Михайлов 06 декабря 2022 17:37 Парк им. 60-летия Советской власти включили в зеленый пояс Самары

Можно узнать фамилии тех 129

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:36 ООО "Газпром трансгаз Самара" возьмет под патронат особо охраняемые природные территории

Главное, дело.

Наталья Валериевна Якунина 23 ноября 2021 06:13 Сергей Симак: Последствия пандемии должны благотворно отразиться на экологии

Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.

Дмитрий Федотов 01 августа 2021 21:15 В Самарке выловлена очередная рыба-монстр

Вообщето в 2017 году уже был случай.

Фото на сайте

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30