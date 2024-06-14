В Самаре начали плановую расстановку контейнеров для раздельного сбора мусора

Департамент городского хозяйства и экологии Самары приступил к плановой расстановке контейнеров для раздельного накопления ТКО, сообщает пресс-служба ведомства.

"Желтые контейнеры предназначены для сбора пластика, бумаги, стекла и металла. Для жителей это не должно создать каких-либо неудобств, потому что и обычные контейнеры можно продолжать использовать для сбора отходов, не сортируя их", — уточнили в департаменте.

В настоящее время подрядной организацией осуществляется транспортировка желтых баков с места их хранения, временно их располагают в районе контейнерных площадок, далее они будут планомерно расставлены непосредственно вместе с обычными контейнерами. Также на желтых баках поэтапно будет нанесена маркировка с содержанием информации о видах ТКО, подлежащих накоплению в соответствующем контейнере.

Накопленные отходы будут вывозиться региональным оператором.