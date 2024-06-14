На М-5 в Самарской области планируют построить транспортные развязки

Проблема пробок на трассе М-5 "Урал" в Самарской области каждое лето обостряется. Один из проблемных участков располагается в районе населенного пункта Валы. Волга Ньюс запросил у ФКУ "Поволжуправтодор" о том, как планируется разгрузить эту дорогу от заторов.
"Существует проект строительства и реконструкции М-5 "Урал" на участке 946 — 959 обход населенного пункта Валы. В его составе предусмотрено две транспортные развязки. Кроме того, на участках реконструкции автомобильную дорогу доведут до I-б категории (сейчас II) с расширением до 2-х полос в каждом направлении", — рассказали представители ведомства.
Однако сроки реализации проекта Поволжуправтодор пока не озвучивает. Среди ближайших планов организации — завершить строительство путепровода в районе Жигулевска. Она всё еще заморожена.
Последние комментарии
Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...