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Дорожное строительство Транспорт и связь

На М-5 в Самарской области планируют построить транспортные развязки

САМАРА. 14 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Проблема пробок на трассе М-5 "Урал" в Самарской области каждое лето обостряется. Один из проблемных участков располагается в районе населенного пункта Валы. Волга Ньюс запросил у ФКУ "Поволжуправтодор" о том, как планируется разгрузить эту дорогу от заторов.

"Существует проект строительства и реконструкции М-5 "Урал" на участке 946 — 959 обход населенного пункта Валы. В его составе предусмотрено две транспортные развязки. Кроме того, на участках реконструкции автомобильную дорогу доведут до I-б категории (сейчас II) с расширением до 2-х полос в каждом направлении", — рассказали представители ведомства.

 

Однако сроки реализации проекта Поволжуправтодор пока не озвучивает. Среди ближайших планов организации — завершить строительство путепровода в районе Жигулевска. Она всё еще заморожена.

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