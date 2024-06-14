Жителя Тольятти обвиняют в убийстве соседки

В Тольятти отправили в суд уголовное дело об убийстве местной жительницы. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, 26 февраля 2024 г. пьяный обвиняемый поссорился с соседкой и напал на нее в подъезде. Женщина получила удар ножом в живот и скончалась на месте.
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И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки