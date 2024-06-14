В самарском аэропорту с начала года 33 раза пытались незаконно провезти валюту

Сотрудники Самарской таможни за пять месяцев 2024 г. 33 раза пресекли попытки незаконно провезти валюту.
Общая сумма этой валюты — 11,7 млн рублей. По сравнению с 2023 г. этот показатель вырос. Так, за аналогичный период прошлого года нарушители 26 раз пытались перевезти суммарно около 8 млн рублей. Чаще всего нарушения фиксируют при вывозе валюты из России в Грузию, Азербайджан и ОАЭ.
"В этом году самый крупный случай незаконного перемещения валюты был зафиксирован на авиарейсе в Азербайджан. При выборочном таможенном контроле в ручной клади мужчины обнаружили незадекларированную сумму более 3 млн рублей", — комментирует начальник таможенного поста Аэропорт Самара Анатолий Законов.
Последние комментарии
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
Я видела это был не пожар, а взрыв
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...