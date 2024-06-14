В самарском аэропорту с начала года 33 раза пытались незаконно провезти валюту

Сотрудники Самарской таможни за пять месяцев 2024 г. 33 раза пресекли попытки незаконно провезти валюту.

Общая сумма этой валюты — 11,7 млн рублей. По сравнению с 2023 г. этот показатель вырос. Так, за аналогичный период прошлого года нарушители 26 раз пытались перевезти суммарно около 8 млн рублей. Чаще всего нарушения фиксируют при вывозе валюты из России в Грузию, Азербайджан и ОАЭ.

"В этом году самый крупный случай незаконного перемещения валюты был зафиксирован на авиарейсе в Азербайджан. При выборочном таможенном контроле в ручной клади мужчины обнаружили незадекларированную сумму более 3 млн рублей", — комментирует начальник таможенного поста Аэропорт Самара Анатолий Законов.