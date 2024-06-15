В Тольятти разыскивают драчуна из продуктового магазина

В Тольятти разыскивают мужчину, избившего местного жителя. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В июне злоумышленник избил потерпевшего в продуктовом магазине. Уголовное дело возбудили по ст. 116 УК РФ ("Побои").

Приметы подозреваемого: на вид 30- 35 лет, рост 175-180 см, среднего телосложения, короткие черные волосы, носит бороду, был одет в черную футболке-поло, серые шорты и черные кроссовки.

Правоохранители просят очевидцев произошедшего и всех, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого, сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-46-27, 93-46-78, 89608418107 или 102.