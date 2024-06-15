Самарчанка потеряла деньги в попытке выпрямить волосы

В Самаре 22-летняя местная жительница стала жертвой интернет-мошенничества. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Девушке в соцсети написала якобы мастер реконструкции волос и предложила выгодную акцию — выпрямление со скидкой 30%.
Потерпевшая согласилась и внесла предоплату 4500 рублей. В назначенный день она приехала по указанному адресу, но никакого салона там не нашла. Когда потерпевшая попыталась связаться с "мастером", оказалось, что ее внесли в черный список, а номер злоумышленницы недоступен.
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И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки