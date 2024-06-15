Самарчанка потеряла деньги в попытке выпрямить волосы

В Самаре 22-летняя местная жительница стала жертвой интернет-мошенничества. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Девушке в соцсети написала якобы мастер реконструкции волос и предложила выгодную акцию — выпрямление со скидкой 30%.

Потерпевшая согласилась и внесла предоплату 4500 рублей. В назначенный день она приехала по указанному адресу, но никакого салона там не нашла. Когда потерпевшая попыталась связаться с "мастером", оказалось, что ее внесли в черный список, а номер злоумышленницы недоступен.