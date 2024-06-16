В Жигулевске будут судить задержанную с коноплей женщину

В Жигулевский городской суд отправили уголовное дело 38-летней местной жительницы, обвиняемой в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По версии следствия, судимую за кражи и мошенничество женщину в марте 2024 г. заметили около гаражей сотрудники ППС. Она что-то искала на земле, а увидев полицейских, поспешила уйти.

Правоохранители посчитали такое поведение подозрительным и решили задать вопросы. В итоге при досмотре в рюкзаке женщины нашли сверток с 18 г конопли.