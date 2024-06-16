Начинающий водитель из Тольятти не смог преодолеть нерегулируемый перекресток

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В субботу, 15 июня, в Тольятти в аварию попал начинающий водитель. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области