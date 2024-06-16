Пожилой тольяттинец хотел заработать на бирже, но попался мошенникам

В Тольятти возбудили уголовное дело о телефонном мошенничестве. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
72-летнему мужчине в мессенджере поступило заманчивое предложение о заработке на бирже. Неизвестный, представившийся сотрудником биржи, обещал помочь сделать инвестиции в выгодные проекты. Надеясь на высокие дивиденды, потерпевший взял кредит и перевел неизвестному 1,5 млн рублей. После этого "сотрудник биржи" перестал выходить на связь.
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И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки