100-летие гастролей в Самаре Айседоры Дункан отметят в театре, где она выступала

19 июня на экспериментальной сцене Самарского академического театра драмы им. М. Горького состоится хореографический спектакль "БезДна" театра танца "Скрим" Эльвиры Первовой. Вечер пройдет в рамках проекта "ЗИМфест. Наследие модернизма", инициированного жилым комплексом "ЗИМ Галерея".
19 июня 1924 г. Айседора Дункан выступала на сцене Самарского городского театра (сейчас Самарский театр драмы) вместе с пианистом Марком Мейчиком. Газета "Коммуна" тогда писала, что новое течение "Дунканизм" в своей сфере "положительно завоевало мир" и перевернуло все традиционные понятия о танце. А самарский театральный критик Александр Смирнов (Треплев) в рецензии на выступление Дункан отмечал: "Танцы Дункан — чистая пластика, но пронизанная мыслью и чувством".
Айседора Дункан вошла в историю как одна из основательниц свободного танца, принципы которого частично легли в основу стиля модерн, джазового танца и даже контемпорари.
В честь 100-летия гастролей танцовщицы-новатора в Самаре и состоится спектакль "БезДна" театра танца "Скрим". "Спектакль, погружает зрителя в другую реальность — внутренний мир человека, — описывают постановку ее создатели. — Человеческое подсознание можно сравнить с бесконечным пространством. Именно там живут все наши воспоминания, желания, ограничения. Все они напоминают жителей города, которого нет в реальности, жителей нашего ума, устанавливающих свои правила, создающих свои законы…"
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.