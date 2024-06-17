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Театр Культура

100-летие гастролей в Самаре Айседоры Дункан отметят в театре, где она выступала

САМАРА. 17 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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19 июня на экспериментальной сцене Самарского академического театра драмы им. М. Горького состоится хореографический спектакль "БезДна" театра танца "Скрим" Эльвиры Первовой. Вечер пройдет в рамках проекта "ЗИМфест. Наследие модернизма", инициированного жилым комплексом "ЗИМ Галерея".

19 июня 1924 г. Айседора Дункан выступала на сцене Самарского городского театра (сейчас Самарский театр драмы) вместе с пианистом Марком Мейчиком. Газета "Коммуна" тогда писала, что новое течение "Дунканизм" в своей сфере "положительно завоевало мир" и перевернуло все традиционные понятия о танце. А самарский театральный критик Александр Смирнов (Треплев) в рецензии на выступление Дункан отмечал: "Танцы Дункан — чистая пластика, но пронизанная мыслью и чувством".

Айседора Дункан вошла в историю как одна из основательниц свободного танца, принципы которого частично легли в основу стиля модерн, джазового танца и даже контемпорари.

В честь 100-летия гастролей танцовщицы-новатора в Самаре и состоится спектакль "БезДна" театра танца "Скрим". "Спектакль, погружает зрителя в другую реальность — внутренний мир человека, — описывают постановку ее создатели. — Человеческое подсознание можно сравнить с бесконечным пространством. Именно там живут все наши воспоминания, желания, ограничения. Все они напоминают жителей города, которого нет в реальности, жителей нашего ума, устанавливающих свои правила, создающих свои законы…"

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