Пожилой мужчина утонул в ерике Черновка в Самарской области

В воскресенье, 16 июня, в Безенчукском районе утонул мужчина. Об этом сообщает ПСС Самарской области.

70-летний мужчина купался в ерике Черновка около базы отдыха "Луговое". Поиски тела продлились три часа. В 14:45 его нашли на глубине 3 м и доставил на берег.