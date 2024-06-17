"Росгосстрах": каждый третий арендатор делает ремонт в съемной квартире

43% россиян живут в съемных квартирах, при этом каждый третий из них самостоятельно делал ремонт в арендуемом жилье, выяснила в ходе репрезентативного опроса СК "Росгосстрах"¹. Чаще всего обновлять интерьер приходится, чтобы устранить последствия залива, а порой и пожара.

Большинство респондентов, арендующих квартиру (61%), платят за жилье ежемесячно 30-50 тысяч рублей без учета услуг ЖКХ. Еще 30% — до 30 тысяч рублей в месяц, а 9% — сумму в 50-100 тысяч рублей.

В среднем россияне меняют съемное жилье раз в 2-5 лет — такой ответ дали 60% респондентов-арендаторов. Еще 14% переезжают в новые квартиры раз в год, 16% — реже, чем раз в 5 лет. Только у 10% респондентов опыта переезда из одной съемной квартиры в другую пока не было.

Переезд в другую съемную квартиру, как правило, связан с несколькими причинами. В топ-3 самых частых вошли решение владельца не сдавать больше квартиру (33%), повышение арендной платы (30%) и изменение места работы или учебы арендатора (23%). Среди причин переезда (в этом вопросе можно было выбрать несколько вариантов ответа) респонденты также называли:

наскучивший интерьер — 14%;

пополнение в семье — 13%;

конфликт с соседями — 10%;

конфликт с арендодателем — 7%

переезд в другой город или страну — 6%;

появление собственной квартиры — 6%.

Ключевыми факторами при выборе съемной квартиры (здесь также можно было выбрать несколько вариантов ответа) для россиян оказались стоимость (54%), интерьер и ремонт (44%), а также инфраструктура района (41%). В топ-10 важнейших параметров также вошли:

близость к месту работу или учебы — 26%;

расположение — 25%;

наличие необходимой бытовой техники — 16%;

близость к метро — 10%;

возможность содержания питомцев — 6%;

возможность проживания с детьми — 5%;

наличие парковочных мест — 3%.

Большинство опрошенных россиян-арендаторов (66%) никогда не делали ремонт в съемной квартире. Еще 27% обновляли жилье в счет арендной платы, а 7% — на свои собственные средства.

Ремонт в арендуемом жилье, как показал опрос, чаще всего является вынужденной мерой: 51% респондентов проводили его для устранения последствий залива или пожара, 32% — из-за неисправной проводки и потрескавшейся краски на стенах, а 6% заявили, что без капитального ремонта жить в квартире было просто невозможно Лишь 11% участников опроса обновляли интерьер квартиры из-за наскучившего дизайна.

Более трети (36,5%) респондентов потратили на ремонт 50-100 тысяч рублей, почти столько же (35,4%) — 100-300 тысяч рублей, 7% — 300-500 тысяч рублей, а 4% — свыше полумиллиона рублей. Еще 17% опрошенных удалось обновить квартиру за менее чем 50 тысяч рублей.

"По статистике "Росгосстраха", порядка 90% заявлений, поданных по страховым случаям в многоэтажных домах, связаны с заливами. Следы потеков как правило видны и на отделке квартиры, и на мебели, и явно не украшают интерьер. Такая картина не обрадует ни арендаторов, ни собственников жилья. И это, не говоря уже о возгораниях, когда ущерб самым серьезным образом сказывается на кошельке — восстановление квартиры после пожара обойдется недешево. Потому и для владельца жилья, и для арендатора важно предупредить риски таких затрат. И лучше всего это можно сделать с помощью страхования — полис станет своеобразной финансовой подушкой безопасности и поможет избежать существенных расходов, — говорит начальник Управления выплат по страхованию имущества ПАО СК "Росгосстрах" Юлия Серова. — Причем страхователем может выступить как собственник жилья, так и арендатор, который также может застраховать свою гражданскую ответственность перед третьими лицами, домашнее имущество — по описи — свое и владельца жилья. В случае порчи арендатором имущества, которое принадлежит владельцу квартиры, последний и будет выгодоприобретателем по полису".

¹ Репрезентативный опрос проведен в марте 2024 года среди 1236 граждан старше 18 лет во всех федеральных округах РФ