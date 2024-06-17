В Ставропольском районе начали строить тротуары вдоль дороги к детскому лагерю "Жигулевский Артек"

В Самарской области ведут работы по капитальному ремонту региональной дороги "Урал" — Жигули — Пионерлагерь. Ремонт дороги протяженностью 11,77 км ведется в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".
"Урал" — Жигули — Пионерлагерь — один из самых туристических объектов национального проекта в 2024 году. Дорога соединяет населенный пункт Жигули с федеральной трассой М-5 "Урал", а также является единственным маршрутом к популярнейшим туристическим местам на территории Самарской области.
Дорога ведет к достопримечательностям национального парка "Самарская Лука", включая Девью гору, Молодецкий курган, Усинский курган, памятник археологии федерального значения Муромский городок, а также к детскому лагерю "Жигулевский Артек" и санаторию "Молодецкий Курган".
Проект капитального ремонта дороги помимо устройства нового дорожного полотна и оснащения дороги современными средствами обеспечения безопасности дорожного предусматривает строительство тротуаров и устройство опор освещения от начала с. Жигули и до детского лагеря "Жигулевский Артек". В результате на половине региональной трассы протяженностью 6 км будет обеспечена пешеходная доступность.
Подрядчик завершил фрезерование изношенного покрытия и уширение проезжей части до нормативных значений, ведутся работы по устройству выравнивающего слоя дорожного покрытия. Также начато строительство тротуаров — дорожники ведут укладку большого бортового камня и в ближайшее время приступят к устройству основания. Выполнением работ контролируют, в том числе жители с. Жигули.
"Огромное количество туристов приезжают в наш край из области и других регионов страны, чтобы полюбоваться видами Жигулевского моря, постоять на Молодецком Кургане и Девьей горе, прогуляться по лесной тропинке национального парка, посетить старинное село Жигули и увидеть множество достопримечательностей. Часто приезжают гости отдохнуть на турбазах. А на лечение и отдых в детский оздоровительный центр и санаторий едут дети не только из Самарской области, но и из соседних регионов. Безопасная и комфортная дорога очень важна для жителей и для туристов. Очень ждем завершения ремонта дороги и строительство тротуара для пешеходов", — отмечает глава сельского поселения Жигули Владимир Елисеев.
В Ставропольском районе в рамках нацпроекта также ведется капитальный ремонт региональной трассы Тольятти — Хрящевка — Луначарский протяженностью 14,7 км. Дорога вошла в перечень ремонта по многочисленным просьбам жителей.
Всего в 2024 г. в регионе в рамках нацпроекта предусмотрено проведение ремонта и капитального ремонта более 180 км дорог, в том числе в Самаре и в Тольятти. К концу 2024 г. уровень нормативного состояния региональной сети автомобильных дорог Самарской области должен составить 48,83%, а дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации 85,03%.
Последние комментарии
Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...