В Ставропольском районе начали строить тротуары вдоль дороги к детскому лагерю "Жигулевский Артек"

В Самарской области ведут работы по капитальному ремонту региональной дороги "Урал" — Жигули — Пионерлагерь. Ремонт дороги протяженностью 11,77 км ведется в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

"Урал" — Жигули — Пионерлагерь — один из самых туристических объектов национального проекта в 2024 году. Дорога соединяет населенный пункт Жигули с федеральной трассой М-5 "Урал", а также является единственным маршрутом к популярнейшим туристическим местам на территории Самарской области.

Дорога ведет к достопримечательностям национального парка "Самарская Лука", включая Девью гору, Молодецкий курган, Усинский курган, памятник археологии федерального значения Муромский городок, а также к детскому лагерю "Жигулевский Артек" и санаторию "Молодецкий Курган".

Проект капитального ремонта дороги помимо устройства нового дорожного полотна и оснащения дороги современными средствами обеспечения безопасности дорожного предусматривает строительство тротуаров и устройство опор освещения от начала с. Жигули и до детского лагеря "Жигулевский Артек". В результате на половине региональной трассы протяженностью 6 км будет обеспечена пешеходная доступность.

Подрядчик завершил фрезерование изношенного покрытия и уширение проезжей части до нормативных значений, ведутся работы по устройству выравнивающего слоя дорожного покрытия. Также начато строительство тротуаров — дорожники ведут укладку большого бортового камня и в ближайшее время приступят к устройству основания. Выполнением работ контролируют, в том числе жители с. Жигули.

"Огромное количество туристов приезжают в наш край из области и других регионов страны, чтобы полюбоваться видами Жигулевского моря, постоять на Молодецком Кургане и Девьей горе, прогуляться по лесной тропинке национального парка, посетить старинное село Жигули и увидеть множество достопримечательностей. Часто приезжают гости отдохнуть на турбазах. А на лечение и отдых в детский оздоровительный центр и санаторий едут дети не только из Самарской области, но и из соседних регионов. Безопасная и комфортная дорога очень важна для жителей и для туристов. Очень ждем завершения ремонта дороги и строительство тротуара для пешеходов", — отмечает глава сельского поселения Жигули Владимир Елисеев.

В Ставропольском районе в рамках нацпроекта также ведется капитальный ремонт региональной трассы Тольятти — Хрящевка — Луначарский протяженностью 14,7 км. Дорога вошла в перечень ремонта по многочисленным просьбам жителей.

Всего в 2024 г. в регионе в рамках нацпроекта предусмотрено проведение ремонта и капитального ремонта более 180 км дорог, в том числе в Самаре и в Тольятти. К концу 2024 г. уровень нормативного состояния региональной сети автомобильных дорог Самарской области должен составить 48,83%, а дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации 85,03%.