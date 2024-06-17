Самарчанку обвиняют в получении выплат за выдуманного ребенка

Прокуратура Красноглинского района Самары утвердила обвинительное заключение местной жительнице по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ ("Мошенничество при получении выплат").

По версии следствия, женщина представила в отдел ЗАГС ложные о том, что у нее якобы родился четвертый ребенок. На основании этого ей назначили пособие и другие выплаты. Так, с мая 2019 г. по март 2023 г. она получила 739 тыс. рублей.

Уголовное дело направили в Красноглинский районный суд Самары.