Самарчанку обвиняют в получении выплат за выдуманного ребенка

Прокуратура Красноглинского района Самары утвердила обвинительное заключение местной жительнице по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ ("Мошенничество при получении выплат").
По версии следствия, женщина представила в отдел ЗАГС ложные о том, что у нее якобы родился четвертый ребенок. На основании этого ей назначили пособие и другие выплаты. Так, с мая 2019 г. по март 2023 г. она получила 739 тыс. рублей.
Уголовное дело направили в Красноглинский районный суд Самары.
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И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки