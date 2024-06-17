Фальшивые руководитель и бухгалтер выманили у тольяттинца 1,5 млн рублей

В Тольятти возбудили уголовное дело из-за мошенничества на 1,5 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

49-летнему мужчине в мессенджере поступило сообщение якобы от его начальника. Тот предупредил, что с тольяттинцем свяжется "бухгалтер". Следом за этим позвонил и сам лжебухгалтер. Он заявил, что произошла утечкой персональных данных сотрудников и теперь от имени потерпевшего оформляют кредиты и переводят деньги за границу.

Далее по указанию собеседника мужчина снял часть сбережений — 1,5 млн руб. и перевел их на указанные реквизиты. После этого "бухгалтер" сказал, что для спасения оставшихся денег нужно взять такси, поехать в другой город, снять там деньги и положить на "безопасный" счет. На этом моменте тольяттинец заподозрил обман и пошел в полицию.