В Самаре еще один профилакторий решили отдать инвестору

Региональное правительство предложило инвесторам вложиться в здание профилактория на улице Земеца, 36а в Самаре. Оно нуждается в реконструкции.
"Здание — шестиэтажное, площадью 4,9 тыс. кв. метров. Состояние неудовлетворительное. В настоящее время не используется. После реконструкции объект может быть использован для лечебно-оздоровительных целей, оказания медицинских услуг", — говорится в сообщении на инвестиционном портале Самарской области.
При этом власти объявили торги по поиску арендатора здания. Стоимость оценили в 2,17 млн рублей. Итоги аукциона планируют провести в конце июля.
Судя по данным из открытых источников, до недавнего времени в здании располагался областной реабилитационный центр для лиц, страдающих наркоманией.
Уже есть инвестор для преображения профилактория "У Сокольих гор". Там построят акватермальный комплекс.
Последние комментарии
Дорого яичко!
Здравствуйте! Отчего такой разный подход к производству пищевой и непищевой продукции, полимерОВ и макарОН (не макаронОВ)☺? "В ТОР Тольятти откроются производства макарон, полимеров и медицинский центр"
это было бы очень кстати, а то жители города постоянно травятся выбросами серной кислоты местным предприятием "ПРОМСИНТЕЗ"... Изобретут новейшие датчики загрязнения экологии города или фильтрующие элементы, или что-то ещё полезное и нужное для всех людей России и мира )))
А жителей спросили, нужен ли им этот завод? Во-первых, как обычно пострадает экология, которая и так "никакая". Во-вторых, зарплата всё равно будет несерьёзная (тысяч 15), и большинство жителей будут всё равно продолжать ездить в Самару на заработки...Вот почему они в Челябинске не расширяются? Там что, безработицу искоренили, нет дефицита рабочих мест?
На подготовку региона? Аффтор—перекрестись! Кроме Самары ЧМ-2018 по капиталовложениям ни один населённый пункт не затронет. Да и в Самаре соорудят дай Бог десятую часть из радужных ньювасюковских обещаний Колывана