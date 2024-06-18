В Самаре еще один профилакторий решили отдать инвестору

Региональное правительство предложило инвесторам вложиться в здание профилактория на улице Земеца, 36а в Самаре. Оно нуждается в реконструкции.

"Здание — шестиэтажное, площадью 4,9 тыс. кв. метров. Состояние неудовлетворительное. В настоящее время не используется. После реконструкции объект может быть использован для лечебно-оздоровительных целей, оказания медицинских услуг", — говорится в сообщении на инвестиционном портале Самарской области.

При этом власти объявили торги по поиску арендатора здания. Стоимость оценили в 2,17 млн рублей. Итоги аукциона планируют провести в конце июля.

Судя по данным из открытых источников, до недавнего времени в здании располагался областной реабилитационный центр для лиц, страдающих наркоманией.

Уже есть инвестор для преображения профилактория "У Сокольих гор". Там построят акватермальный комплекс.