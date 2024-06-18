16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре еще один профилакторий решили отдать инвестору В "Преображенке-2" построят завод металлоконструкций В "Преображенке-2" будут производить мебель и конвейерные подшипники В Самарской области построят многофункциональный оздоровительный комплекс "Требуют сноса": две базы отдыха на острове Поджабном отдадут частникам

Инвестиции Экономическая политика

В Самаре еще один профилакторий решили отдать инвестору

САМАРА. 18 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 65
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Региональное правительство предложило инвесторам вложиться в здание профилактория на улице Земеца, 36а в Самаре. Оно нуждается в реконструкции.

Фото: торги-россии.рф

"Здание — шестиэтажное, площадью 4,9 тыс. кв. метров. Состояние неудовлетворительное. В настоящее время не используется. После реконструкции объект может быть использован для лечебно-оздоровительных целей, оказания медицинских услуг", — говорится в сообщении на инвестиционном портале Самарской области.

При этом власти объявили торги по поиску арендатора здания. Стоимость оценили в 2,17 млн рублей. Итоги аукциона планируют провести в конце июля.

Судя по данным из открытых источников, до недавнего времени в здании располагался областной реабилитационный центр для лиц, страдающих наркоманией.

Уже есть инвестор для преображения профилактория "У Сокольих гор". Там построят акватермальный комплекс. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 10:00 Новый инвестор намерен создать в Самарской области круглогодичный туристический комплекс

Дорого яичко!

Маргарита Комлева 15 ноября 2017 12:33 В ТОР Тольятти откроются производства макарон, полимеров и медицинский центр

Здравствуйте! Отчего такой разный подход к производству пищевой и непищевой продукции, полимерОВ и макарОН (не макаронОВ)☺? "В ТОР Тольятти откроются производства макарон, полимеров и медицинский центр"

любовь пак 04 сентября 2015 16:23 На территории бывшего химзавода в Чапаевске предлагают создать Экотехнопарк

это было бы очень кстати, а то жители города постоянно травятся выбросами серной кислоты местным предприятием "ПРОМСИНТЕЗ"... Изобретут новейшие датчики загрязнения экологии города или фильтрующие элементы, или что-то ещё полезное и нужное для всех людей России и мира )))

Олег Скорняков 03 апреля 2015 03:28 В Чапаевске создается индустриальный парк с объемом инвестиций около 20 млрд рублей

А жителей спросили, нужен ли им этот завод? Во-первых, как обычно пострадает экология, которая и так "никакая". Во-вторых, зарплата всё равно будет несерьёзная (тысяч 15), и большинство жителей будут всё равно продолжать ездить в Самару на заработки...Вот почему они в Челябинске не расширяются? Там что, безработицу искоренили, нет дефицита рабочих мест?

Папа Римский 23 ноября 2014 05:50 На подготовку региона к ЧМ-2018 будет выделено 77,2 млрд рублей

На подготовку региона? Аффтор—перекрестись! Кроме Самары ЧМ-2018 по капиталовложениям ни один населённый пункт не затронет. Да и в Самаре соорудят дай Бог десятую часть из радужных ньювасюковских обещаний Колывана

Фото на сайте

Открыл свою работу II Международный форум "Инвестиции в гостеприимство"

Открыл свою работу II Международный форум "Инвестиции в гостеприимство"

Муниципалитеты ищут инвесторов

Муниципалитеты ищут инвесторов

В Самаре проходит первый международный форум "Инвестиции в гостеприимство"

В Самаре проходит первый международный форум "Инвестиции в гостеприимство"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30