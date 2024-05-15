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Девелопмент Строительство и недвижимость

Инвестору акватермального комплекса дадут землю у Волги без торгов

САМАРА. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал распоряжение о реализации проекта по строительству многопрофильного акватермального центра здоровья и отдыха с гостиницей и парковкой на территории Самары — в Сокольих горах. Документ предусматривает предоставление некоторых преференций для инвестора.

Фото: "РТ-Капитал"

Строить комплекс будет ООО "Сокольи горы". Компанией владеет бизнесмен Виталий Неменов, который стал известен благодаря созданию крупнейшей региональной сети магазинов бытовой химии и косметики "Семь+Я" и "Волжских терм" в Новокуйбышевске.

В 2023 году компания предпринимателя выкупила у ПАО "ОДК-Кузнецов" санаторий-профилакторий "У Сокольих гор" за 55,1 млн рублей. Хотя стартовая цена была 110,2 млн рублей.

Санаторий располагается на улице 8 Марта в поселке Управленческом, неподалеку от Вертолетки и примерно в одном километре от Волги. "Сокольи горы" стали собственниками четырех нежилых здания общей площадью 7053,9 кв. м и сооружений, включая водогрязелечебницу. 

Однако земля под санаторием-профилакторием остается в собственности города. "ОДК-Кузнецов" использовал ее по праву долгосрочной аренды. Теперь, судя по распоряжению губернатора, она перейдет новому инвестору.

"Рекомендовать органу местного самоуправления Самары уполномоченному в сфере распоряжения землей, обеспечить предоставление ООО "Сокольи горы" в аренду без проведения торгов участка площадью 29 523,37 кв. метра", — указано в документе.

Как рассказал Волга Ньюс представитель Сокольих гор, сейчас компания работает над проектом акватермального комплекса. Предполагается, что объект будет работать как круглогодичный центр здоровья и отдыха, а не как аквапарк. Под эти цели и будет формироваться инфраструктура. Она будет включать в себя разнообразные виды саун и бань, термальные бассейны под открытым небом, омолаживающие и оздоровительные программы, ресторан и СПА-центр, гостиницу на 43 места. И всё же в списке планируемых объектов есть и развлекательные аттракционы. Также на территории комплекса сделают прогулочную зону и летнюю террасу. Объем инвестиций составит 585,16 млн рублей. 

Схема акватермального комплекса Фото: департамент экономического развития, инвестиций и торговли Самары

Руководитель департамента экономического развития, инвестиций и торговли Самары Владислав Зотов в интервью Волга Ньюс сообщил, что строительство планируется завершить в 2026 году. Комплекс сможет принимать более 500 посетителей в день.

Кстати, запланировано и развитие "Волжских терм" в Новокуйбышевске. Там появятся открытые термы с аквапарком. 

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