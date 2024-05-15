Инвестору акватермального комплекса дадут землю у Волги без торгов

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал распоряжение о реализации проекта по строительству многопрофильного акватермального центра здоровья и отдыха с гостиницей и парковкой на территории Самары — в Сокольих горах. Документ предусматривает предоставление некоторых преференций для инвестора.

Строить комплекс будет ООО "Сокольи горы". Компанией владеет бизнесмен Виталий Неменов, который стал известен благодаря созданию крупнейшей региональной сети магазинов бытовой химии и косметики "Семь+Я" и "Волжских терм" в Новокуйбышевске.

В 2023 году компания предпринимателя выкупила у ПАО "ОДК-Кузнецов" санаторий-профилакторий "У Сокольих гор" за 55,1 млн рублей. Хотя стартовая цена была 110,2 млн рублей.

Санаторий располагается на улице 8 Марта в поселке Управленческом, неподалеку от Вертолетки и примерно в одном километре от Волги. "Сокольи горы" стали собственниками четырех нежилых здания общей площадью 7053,9 кв. м и сооружений, включая водогрязелечебницу.

Однако земля под санаторием-профилакторием остается в собственности города. "ОДК-Кузнецов" использовал ее по праву долгосрочной аренды. Теперь, судя по распоряжению губернатора, она перейдет новому инвестору.

"Рекомендовать органу местного самоуправления Самары уполномоченному в сфере распоряжения землей, обеспечить предоставление ООО "Сокольи горы" в аренду без проведения торгов участка площадью 29 523,37 кв. метра", — указано в документе.

Как рассказал Волга Ньюс представитель Сокольих гор, сейчас компания работает над проектом акватермального комплекса. Предполагается, что объект будет работать как круглогодичный центр здоровья и отдыха, а не как аквапарк. Под эти цели и будет формироваться инфраструктура. Она будет включать в себя разнообразные виды саун и бань, термальные бассейны под открытым небом, омолаживающие и оздоровительные программы, ресторан и СПА-центр, гостиницу на 43 места. И всё же в списке планируемых объектов есть и развлекательные аттракционы. Также на территории комплекса сделают прогулочную зону и летнюю террасу. Объем инвестиций составит 585,16 млн рублей.

Схема акватермального комплекса Фото: департамент экономического развития, инвестиций и торговли Самары

Руководитель департамента экономического развития, инвестиций и торговли Самары Владислав Зотов в интервью Волга Ньюс сообщил, что строительство планируется завершить в 2026 году. Комплекс сможет принимать более 500 посетителей в день.

Кстати, запланировано и развитие "Волжских терм" в Новокуйбышевске. Там появятся открытые термы с аквапарком.