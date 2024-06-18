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Происшествия

Алексей Лапузин: "Суд может приговорить Эдуарда Шарлота к реальному сроку"

САМАРА. 18 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Суд может приговорить самарского певца Эдуарда Шарлота к реальному сроку. Об этом на радио "КП-Самара" рассказал адвокат артиста Алексей Лапузин.

"В последний день Эдуарду вменили еще одно преступление, которое по уголовному кодексу является тяжким. Это разжигание ненависти или вражды с помощью системы интернет. Все из-за высказываний в запрещенной социальной сети", — сказал Лапузин.

Пост появился, когда Шарлот был в Армении. Адвокат настаивает на том, что сообщение мог написать не певец, а кто-то другой.

"Пока не возбудили уголовное дело, я рассчитывал, что Эдуарду назначат наказание, не связанное с лишением свободы. Сейчас его обвиняют в совершении тяжкого преступления и суд может приговорить Эдуарда к реальному сроку. Тем не менее я надеюсь, что нам удастся убедить суд, что статью 282 моему подзащитному вменяют необоснованно".

Во время одного из заседаний Шарлоту пришлось вызывать скорую. Артист оступился, когда спускался с автозака и подвернул ногу. Еще раньше Шарлот жаловался на здоровье. Защита заявляла, что у Эдуарда проблемы с давлением и нестабильное психическое состояние.

Алексей Лапузин рассказал, как сейчас себя чувствует певец.

"Эдуард удручен, так как понимал, что истекает срок его содержания под стражей, и рассчитывал, что его освободят. Уголовное дело, которое возбудили в последний день, оказало сильное психологическое воздействие, но Эдуард — сильный молодой мужчина".

Напомним, Шарлота обвиняют сразу по нескольким уголовным статьям, среди которых реабилитация нацизма и оскорбление чувств верующих.

30 мая суд продлил арест певца до 24 июля. Он находится в СИЗО. 

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