Мошенник предложил купить у самарчанки дачу и украл 600 тыс. рублей

В Самаре возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий в отношении 54-летней местной жительницы, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

На одном из популярных торговых сайтов женщина разместила объявление о продаже своего дачного участка. Через некоторое время ей позвонил неизвестный и согласился купить недвижимость. Аферист предложил внести задаток — половину стоимости дачи, но сообщил, что для этого ему необходимы все данные банковской карты. Потерпевшая, обрадовавшись быстрой продаже, сделала все как сказал злоумышленник и стала ждать обещанного задатка. Через некоторое время зайдя в банк онлайн потерпевшая обнаружила списание более 600 тыс. рублей. После чего мошенник перестал выходить на связь.