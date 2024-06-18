Мошенник предложил купить у самарчанки дачу и украл 600 тыс. рублей

В Самаре возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий в отношении 54-летней местной жительницы, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
На одном из популярных торговых сайтов женщина разместила объявление о продаже своего дачного участка. Через некоторое время ей позвонил неизвестный и согласился купить недвижимость. Аферист предложил внести задаток — половину стоимости дачи, но сообщил, что для этого ему необходимы все данные банковской карты. Потерпевшая, обрадовавшись быстрой продаже, сделала все как сказал злоумышленник и стала ждать обещанного задатка. Через некоторое время зайдя в банк онлайн потерпевшая обнаружила списание более 600 тыс. рублей. После чего мошенник перестал выходить на связь.
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И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки