16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Мошенник предложил купить у самарчанки дачу и украл 600 тыс. рублей Экс-чиновника из Тольятти будут судить за превышение полномочий Нетрезвый самарец после застолья угнал машину знакомого и съехал в кювет В Тольятти будут судить мужчину, убившего соседку Самарчанка передала свои персональные данные мошенникам, желая сохранить номер телефона

Преступления Происшествия

Мошенник предложил купить у самарчанки дачу и украл 600 тыс. рублей

САМАРА. 18 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 60
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий в отношении 54-летней местной жительницы, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

На одном из популярных торговых сайтов женщина разместила объявление о продаже своего дачного участка. Через некоторое время ей позвонил неизвестный и согласился купить недвижимость. Аферист предложил внести задаток — половину стоимости дачи, но сообщил, что для этого ему необходимы все данные банковской карты. Потерпевшая, обрадовавшись быстрой продаже, сделала все как сказал злоумышленник и стала ждать обещанного задатка. Через некоторое время зайдя в банк онлайн потерпевшая обнаружила списание более 600 тыс. рублей. После чего мошенник перестал выходить на связь.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 13 мая 2024 02:30 "Зиговавшего" в День Победы подростка доставили в полицию

И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.

Владимир Петрушин 11 мая 2024 10:01 Самарец по совету мошенника инвестировал миллион рублей в никуда

Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁

Лют Brz 23 марта 2024 18:52 Один из подозреваемых в теракте в "Крокусе" получал паспорт в Самарской области

то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...

Валерий Комиссаров 01 февраля 2024 13:52 Обвиняемого в нападении на участницу Паралимпийских игр арестовали в Самаре

Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек

Елена Луцык 07 ноября 2023 16:02 Суд арестовал подростка из Сызрани, подозреваемого в приготовлении к теракту

Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30