Причиной пожара в мебельном цехе в Самаре могла быть аварийная работа проводки

Аварийный режим работы электропроводки мог стать причиной пожара в мебельном цехе в Промышленном районе Самары 10 июня, сообщает interfax-russia.ru со ссылкой на врио начальника ГУ МЧС по Самарской области Алексея Степанова.



"Предварительная причина пожара — аварийный режим работы электропроводки", — сказал он на оперативном совещании в правительстве региона.

По словам Степанова, в результате пожара пострадал один человек.

"Пострадавший госпитализирован. Его состояние оценивается как средней степени тяжести", — уточнил Степанов.

Напомним, возгорание произошло утром в понедельник, 10 июня, в двухэтажном ангаре на площади 300 кв. м., где велось производство мебели. Время ликвидации пожара составило порядка семи часов. Существовала угроза перехода огня на соседний ТЦ.

По факту происшествия организована проверка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности и соблюдения трудовых прав.