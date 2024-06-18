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Преступления Происшествия

Тольяттинец решил заступиться за возлюбленную и избил ее соседа

ТОЛЬЯТТИ. 18 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти 30-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела, решив заступиться за возлюбленную, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Информация о мужчине с многочисленными телесными повреждениями, полученными во время бытового конфликта, по ступила в дежурную часть отдела полиции по Комсомольскому району Управления МВД России по г. Тольятти из медучреждения. Травмы потерпевший получил возле одного из домов на ул. А. Скрябина.

поступила информация из медицинского учреждения о госпитализации от одного из многоэтажных домов с ул. А. Скрябина, местного жителя 1994 года рождения с многочисленными телесными повреждениями, полученными во время бытового конфликта.

Прибывшим в больницу полицейским тольяттинец рассказал, что повздорил с соседкой, за которую вступился ее сожитель, нанесший ему несколько ударов. Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред.

Оперуполномоченные уголовного розыска задержали злоумышленника и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса ранее судимый за имущественные преступления местный житель признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил полицейским, что во время конфликта не смог совладать с эмоциями.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Комсомольского района Управления МВД России по г. Тольятти в отношении фигуранта по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", возбуждено уголовное дело.

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