В самарском суде мужчина пытался вскрыть вены

ЧП произошло в Самарском областном суде. Как сообщают очевидцы, в пятницу, 14 июня, в заседании по делу группы мужчин, которых (в зависимости от предполагаемой роли каждого) судят по статьям о краже, вымогательстве, похищении человека, бандитизме и разбое, один из подсудимых поранил себя лезвием. Травмировать себя пытался подсудимый по фамилии Дубрович.

"Он в СИЗО находится уже два с половиной года. Под домашний арест его не отпускают (хотя все для этого в суд предоставили). У него на иждивении двое несовершеннолетних детей", — уверяют, в числе прочего, близкие Дубровича.

Согласно информации на сайте областного суда, конкретно Дубровичу вменяют вымогательство и кражу.

Информацию о ЧП подтвердили и источники в правоохранительных органах. Там не исключают, что подсудимый таким образом мог пытаться привлечь к себе внимание. Пока в ситуации разбираются. Журналист Волга Ньюс также обратился за комментарием в пресс-службу Самарского областного суда.

Интересно, что дело, о котором идет речь, касается деятельности Павла Мочальникова и Евгения Липкина. Последних считают в определенных кругах "смотрящими за городами". По оперативным данным, "смотрящий" за Самарской областью Юрий Десятов ("Дикан") назначил Липкина "смотрящим" за Чапаевском, а Мочальникова — за Безенчуком. Долгое время разработкой окружения Дикана занималось управление уголовного розыска в Самарской области. Сотрудники УГРО задержали 12 человек, а вот Дикан, предположительно, улизнул за границу.