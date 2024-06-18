"РКС-Самара" поделились опытом реконструкции ГОКС с коллегами из области

Руководители и специалисты "РКС-Самара" поделились опытом проведения масштабной реконструкции Городских очистных канализационных сооружений, которая превратила их не только в современный высокотехнологичный объект, но и в площадку для обмена опытом. Недавно по инициативе Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области здесь прошла встреча представителей муниципальных образований, имеющих свои очистные сооружения, вошедшие в федеральный проект "Оздоровление Волги".

ГОКС, где проводили реконструкцию специалисты "РКС-Самара", являются самым крупным объектом в области и одним из немногих, ведущих очистку сточных вод города-миллионника, вошедших в федеральный проект.

Врио министра энергетики и ЖКХ Самарской области Владимир Василенко отметил, насколько важно выполнение всех задач, поставленных федеральным проектом, призвал представителей муниципальных образований Самарской области в обязательном порядке использовать опыт "РКС-Самара" в своей работе.

После проведения заседания все желающие отправились на экскурсию, где им уже наглядно показали результаты проведённой работы. Некоторые гости вели для себя видеосъёмку от начала и до конца мероприятия, чтобы не упустить что-нибудь важное, ведь информации было предоставлено очень много и можно было задавать любые вопросы.

Большой интерес вызвала испытательная химико-бактериологическая лаборатория сточных вод. Специалисты с удовольствием рассказывали об используемом оборудовании, об этапах и результатах проведения исследований, дали рекомендации по альтернативным вариантам технического оснащения лабораторий.

"В вопросах экологии не бывает мелких, незначительных задач, маленьких незначительных предприятий. Каждое из предприятий работает на общее дело — оздоровление Волги. Обмен опытом в этом деле оказывает незаменимую помощь", — уверены на предприятии.