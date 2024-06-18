Преподаватели из Самары помогали мигрантам "покупать" экзамен по русскому языку

Прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу пяти человек. Им вменяют организацию незаконной миграции.

По версии следствия, в 2021 г. 55-летний самарец и его жена, являвшиеся сотрудниками института и членами экзаменационной комиссии по приему у иностранцев экзамена по русскому языку, организовали незаконный бизнес. Экзаменатор нашел трех уроженцев других стран со связями среди недавно приехавших мигрантов, которым нужны документы для пребывания в России. Также мужчина организовал проведение экзамена на базе фирмы, которая заключила с университетом агентский договор.

Сам экзамен был фиктивным. Использовались заранее помеченные бланки, которые затем направляли в институт. Стоимость сдачи такого экзамена составляла от 3 до 4 тыс. рублей. В результате 20 мигрантов незаконно получили сертификаты на знание и владение русским языком и патенты на работу.

По искам прокуратуры эти сертификаты признали недействительными.

Уголовное дело направят в Советский районный суд Самары.