АвтоВАЗ отозвал автомобили Lada Vesta NG с китайским вариатором

АвтоВАЗ проводит очередную сервисную кампанию. В этот раз на семействе Lada Vesta NG с вариатором, пишет https://лада.онлайн со ссылкой на предписание № 32-24 "По проверке уровня масла CVT".

Владельцы автомобилей Lada Vesta NG из списка получают уведомление с просьбой посетить дилерский центр Lada для проверки автоматической трансмиссии. В частности специалисты автоцентра проверять уровень масла в китайском вариаторе. Если уровень масла ниже нормы, дилер должен будет снять поддон и проверить наличие стружки (игольчатой формы). В случае ее обнаружения вариатор будет заменен на новый.

Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев LADA.