В Самарской области эск-сотрудницу органов опеки подозревают в обмане сироты

В Самарской области возбудили уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы органа опеки и попечительства. Ее подозревают в мошенничестве. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Ранее в прокуратуру обратилась жительница Похвистневского района, которая заявила о нарушении прав 17-летней подопечной, являющейся сиротой.
По данным надзорного ведомства, в марте 2024 г. специалист Управления семьи, опеки и попечительства Похвистнево попросила у сироты одолжить 150 тыс. руб., находившиеся на ее номинальном счете. Вот только чиновница не собиралась возвращать деньги. Вместо этого она отправила девушке сообщение о переводе средств и приложила поддельную квитанцию мобильного банковского приложения.
Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество с использованием служебного положения").
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И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
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Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки