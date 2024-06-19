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Преступления Происшествия

В Самарской области эск-сотрудницу органов опеки подозревают в обмане сироты

САМАРА. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области возбудили уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы органа опеки и попечительства. Ее подозревают в мошенничестве. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Ранее в прокуратуру обратилась жительница Похвистневского района, которая заявила о нарушении прав 17-летней подопечной, являющейся сиротой.

По данным надзорного ведомства, в марте 2024 г. специалист Управления семьи, опеки и попечительства Похвистнево попросила у сироты одолжить 150 тыс. руб., находившиеся на ее номинальном счете. Вот только чиновница не собиралась возвращать деньги. Вместо этого она отправила девушке сообщение о переводе средств и приложила поддельную квитанцию мобильного банковского приложения.

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество с использованием служебного положения").

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