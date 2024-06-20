16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Сызранском районе задержали двух браконьеров Директор "Института регионального развития" Ольга Михеева не смогла обжаловать арест "Застреленному депутату" из Сызрани отменили домашний арест В Самаре арестованы похитители девушки Задержан водитель лодки, наехавший на плававшего мужчину под Самарой

Преступления Происшествия

В Сызранском районе задержали двух браконьеров

СЫЗРАНЬ. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 25
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Сызранском районе возбуждено два уголовных дела по факту незаконной добычи рыбы, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Злоумышленники, используя запрещенное оборудование, осуществили незаконный вылов рыбы в месте нереста на р. Уса в 1500 метрах от с. Губино. Задержанными оказались ранее несудимые жители Сызрани, 1982 и 1980 года рождения. 

У рыбаков полицейские изъяли несколько особей рыб различных пород. В соответствии с законодательством, общая сумма ущерба, причиненная водным биологическим ресурсам, составила более 10 тыс. рублей.

В ходе опроса нарушители признали вину. Водные биоресурсы переданы на ответственное хранение в организацию, имеющую холодильное оборудование, так как должностным лицом Росрыболовства вынесено заключение о нецелесообразности возвращения рыб в естественную среду обитания.

Группой дознания Отдела полиции по Сызранскому району МУ МВД России "Сызранское" в отношении подозреваемых возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного п. "В" ч.1 ст. 256 УК РФ "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 300 тыс. до 500 тыс. руб., либо обязательных работ на срок до 480 часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на тот же срок.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 13 мая 2024 02:30 "Зиговавшего" в День Победы подростка доставили в полицию

И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.

Владимир Петрушин 11 мая 2024 10:01 Самарец по совету мошенника инвестировал миллион рублей в никуда

Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁

Лют Brz 23 марта 2024 18:52 Один из подозреваемых в теракте в "Крокусе" получал паспорт в Самарской области

то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...

Валерий Комиссаров 01 февраля 2024 13:52 Обвиняемого в нападении на участницу Паралимпийских игр арестовали в Самаре

Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек

Елена Луцык 07 ноября 2023 16:02 Суд арестовал подростка из Сызрани, подозреваемого в приготовлении к теракту

Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30