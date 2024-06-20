В Сызранском районе задержали двух браконьеров

В Сызранском районе возбуждено два уголовных дела по факту незаконной добычи рыбы, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Злоумышленники, используя запрещенное оборудование, осуществили незаконный вылов рыбы в месте нереста на р. Уса в 1500 метрах от с. Губино. Задержанными оказались ранее несудимые жители Сызрани, 1982 и 1980 года рождения.

У рыбаков полицейские изъяли несколько особей рыб различных пород. В соответствии с законодательством, общая сумма ущерба, причиненная водным биологическим ресурсам, составила более 10 тыс. рублей.

В ходе опроса нарушители признали вину. Водные биоресурсы переданы на ответственное хранение в организацию, имеющую холодильное оборудование, так как должностным лицом Росрыболовства вынесено заключение о нецелесообразности возвращения рыб в естественную среду обитания.

Группой дознания Отдела полиции по Сызранскому району МУ МВД России "Сызранское" в отношении подозреваемых возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного п. "В" ч.1 ст. 256 УК РФ "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 300 тыс. до 500 тыс. руб., либо обязательных работ на срок до 480 часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на тот же срок.