16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сенатор Фарит Мухаметшин представил законопроекты, совершенствующие легализацию и истребование документов Ленинскому районному суду Самары ищут нового председателя Андрей Кислов: "Сегодня как никогда важно сплотиться для решения общих задач" Валерий Фомичев высказался о совершенствовании налоговой системы Валентина Матвиенко: "Самарская Губернская Дума помогает обеспечивать динамичное развитие региона"

Федеральная власть Власть и политика

Сенатор Фарит Мухаметшин представил законопроекты, совершенствующие легализацию и истребование документов

САМАРА. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 64
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

19 июня в ходе пленарного заседания Совета Федерации сенатор от Самарской области, заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Фарит Мухаметшин представил на рассмотрение сенаторов Федеральный закон "О легализации российских и иностранных официальных документов и об истребовании личных документов" и Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Консульский устав Российской Федерации".

Оба закона направлены на устранение правового пробела, касающегося легализации официальных документов, а также истребования документов как из Российской Федерации, так и из‑за рубежа. "В настоящее время для Российской Федерации режим легализации документов действует в отношении 74 государств, которые не являются участниками соответствующих международных договоров", — сообщил сенатор. Именно поэтому систематизация правовых норм в этой сфере является весьма важной. Таким образом, терминология Консульского устава Российской Федерации приводится в соответствие с понятийным аппаратом принимаемого закона о легализации и истребовании документов.

Принятие этих федеральных законов будет способствовать не только совершенствованию порядка легализации и истребования документов, оптимизации работы российских консульских учреждений, но и, безусловно, создаст более удобные условия для получения соответствующих услуг и работы с обращениями граждан нашей страны. Так как благодаря принятию данных законов, полномочием легализовать документы наделяются не только Министерство иностранных дел России, но и его территориальные органы.

Напомним, что с 1998 г. в Самаре функционирует представительство МИД России, в регион действия которого также включены Самарская, Пензенская, Ульяновская, и Саратовская области.

Оба закона были одобрены Советом Федерации и вступят в силу 1 января 2025 года. Территориальные органы Министерства иностранных дел будут информированы по существу изменений законодательства по вопросу легализации и истребования документов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 14:56 Игорь Комаров оценил успех реализации проекта Самарской области по производству беспилотников

Ну хоть что то для Самарской промышленности после развала заводов...

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 14:54 Самарскую таможню возглавил Александр Архипов

Достойно.

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 14:51 Андрей Кислов: "Агрострахование имеет стратегическое значение"

Компенсационные выплаты в счет возмещения ущерба становится схемой коррупционной составляющей...Вырубить лес в песках под посев и ветры большая глупость. А продажа полей под строительство...?

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 14:48 Представители Ространснадзора и РЖД проверили ж/д переезды в Самарском транспортном регионе

Ространснадзору еще бы проверить уничтоженную дорогу от Углового до Малой Каменки в Красноярском районе...Даже прокуратура бессильна перед бизнесом...

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:16 На Рубежном кладбище демонтируют мемориал цыганскому барону

Знаково но противно...

Фото на сайте

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30