Сенатор Фарит Мухаметшин представил законопроекты, совершенствующие легализацию и истребование документов

19 июня в ходе пленарного заседания Совета Федерации сенатор от Самарской области, заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Фарит Мухаметшин представил на рассмотрение сенаторов Федеральный закон "О легализации российских и иностранных официальных документов и об истребовании личных документов" и Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Консульский устав Российской Федерации".

Оба закона направлены на устранение правового пробела, касающегося легализации официальных документов, а также истребования документов как из Российской Федерации, так и из‑за рубежа. "В настоящее время для Российской Федерации режим легализации документов действует в отношении 74 государств, которые не являются участниками соответствующих международных договоров", — сообщил сенатор. Именно поэтому систематизация правовых норм в этой сфере является весьма важной. Таким образом, терминология Консульского устава Российской Федерации приводится в соответствие с понятийным аппаратом принимаемого закона о легализации и истребовании документов.

Принятие этих федеральных законов будет способствовать не только совершенствованию порядка легализации и истребования документов, оптимизации работы российских консульских учреждений, но и, безусловно, создаст более удобные условия для получения соответствующих услуг и работы с обращениями граждан нашей страны. Так как благодаря принятию данных законов, полномочием легализовать документы наделяются не только Министерство иностранных дел России, но и его территориальные органы.

Напомним, что с 1998 г. в Самаре функционирует представительство МИД России, в регион действия которого также включены Самарская, Пензенская, Ульяновская, и Саратовская области.

Оба закона были одобрены Советом Федерации и вступят в силу 1 января 2025 года. Территориальные органы Министерства иностранных дел будут информированы по существу изменений законодательства по вопросу легализации и истребования документов.