Житель Самарской области влез в квартиру и обокрал спящих людей

В Новокуйбышевский городской суд отправили уголовное дело 37-летнего местного жителя. Его обвиняют в краже с проникновением в чужое жилье. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По версии следствия, в мае обвиняемый ночью влез через застекленный балкон влез в квартиру 55-летней женщины на первом этаже. Он забрал телефон стоимостью 13 тыс. руб., лежавший рядом со спавшими людьми.

Полицейские вычислили подозреваемого по оставленным на месте преступления отпечаткам пальцев. Новокуйбышевец, ранее судимый за грабеж, разбой и кражу, сначала отпирался, но, узнав об отпечатках, признал вину. Также он рассказал, что успел сдать мобильник в ломбард.