Дорога в пос. Прогресс Хворостянского района станет безопасной для пешеходов

В Хворостянском районе Самарской области в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" ведут активные работы по капитальному ремонту дороги регионального значения Осинки — Хворостянка — Прогресс.
Дорога является единственным выездом из пос. Прогресс в направлении сети дорог, ведущей к административному центру района, а также в Самару. С просьбой о ремонте дороги в 2023 г. обратились представители общественности Хворостянского района, в итоге дорогу включили в перечень объектов нацпроекта 2024 года.
"В поселке Прогресс расположена нефтеналивная станция, уже на протяжении 10 лет по ней передвигаются нефтевозы, от чего дорога пришла в неудовлетворительное состояние. Мы надеемся, что после ремонта дороги руководство нефтестанции решит вопрос с транспортировкой нефти по трубопроводной инфраструктуре и их транспорт не будет разбивать новую дорогу", — отмечает депутат собрания представителей Хворостянского района Дмитрий Найденов.
Дорогу планируют отремонтировать полностью — на протяжении 10 км. Проект капитального ремонта предусматривает работы по замене дорожной одежды — устройству песчаного подстилающего слоя, щебеночного основания, нижнего и верхнего слоев дорожного покрытия. Кроме того, для обеспечения безопасности дорожного движения запланировано устройство тротуаров, установка опор наружного освещения, барьерного и пешеходного ограждений, нанесение разметки. Также дорожники установят новые автобусные павильоны.
Сейчас подрядчик ведет фрезерование дорожного покрытия, укладку выравнивающего слоя дорожной одежды, а также расширение дороги до нормативных значений. Также производится ремонт водопропускных труб. Срок завершения всех работ по госконтракту — 1 ноября 2024 года.
Развитие дорог на сельских территориях — одна из задач национального проекта "Безопасные качественные дороги", так как от состояния дорожно-транспортной сети в селах напрямую зависит качество жизни местного населения. В 2024 г. благоустройство дорог с обеспечением всех необходимых средств безопасности дорожного движения проводится в черте восьми сельских населенных пунктов Самарской области.
Последние комментарии
Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...