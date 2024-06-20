Дорога в пос. Прогресс Хворостянского района станет безопасной для пешеходов

В Хворостянском районе Самарской области в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" ведут активные работы по капитальному ремонту дороги регионального значения Осинки — Хворостянка — Прогресс.

Дорога является единственным выездом из пос. Прогресс в направлении сети дорог, ведущей к административному центру района, а также в Самару. С просьбой о ремонте дороги в 2023 г. обратились представители общественности Хворостянского района, в итоге дорогу включили в перечень объектов нацпроекта 2024 года.

"В поселке Прогресс расположена нефтеналивная станция, уже на протяжении 10 лет по ней передвигаются нефтевозы, от чего дорога пришла в неудовлетворительное состояние. Мы надеемся, что после ремонта дороги руководство нефтестанции решит вопрос с транспортировкой нефти по трубопроводной инфраструктуре и их транспорт не будет разбивать новую дорогу", — отмечает депутат собрания представителей Хворостянского района Дмитрий Найденов.

Дорогу планируют отремонтировать полностью — на протяжении 10 км. Проект капитального ремонта предусматривает работы по замене дорожной одежды — устройству песчаного подстилающего слоя, щебеночного основания, нижнего и верхнего слоев дорожного покрытия. Кроме того, для обеспечения безопасности дорожного движения запланировано устройство тротуаров, установка опор наружного освещения, барьерного и пешеходного ограждений, нанесение разметки. Также дорожники установят новые автобусные павильоны.

Сейчас подрядчик ведет фрезерование дорожного покрытия, укладку выравнивающего слоя дорожной одежды, а также расширение дороги до нормативных значений. Также производится ремонт водопропускных труб. Срок завершения всех работ по госконтракту — 1 ноября 2024 года.

Развитие дорог на сельских территориях — одна из задач национального проекта "Безопасные качественные дороги", так как от состояния дорожно-транспортной сети в селах напрямую зависит качество жизни местного населения. В 2024 г. благоустройство дорог с обеспечением всех необходимых средств безопасности дорожного движения проводится в черте восьми сельских населенных пунктов Самарской области.



